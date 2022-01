Straubing (ots) -Heute können wir nicht mehr sagen, ob sich Papst Benedikt an eine Sitzung, die vor mehr als 40 Jahren stattfand, noch erinnert oder sie bewusst verleugnet. Aber was wir schon sagen können, ist, dass er bei seinem Besuch in Deutschland beim Abendvortrag in Freiburg im Breisgau, als der Missbrauchsskandal in aller Munde war, gerade einmal exakt einen halben Satz auf dieses Thema verwandte. Dass er bei seinem Besuch in den USA ausgewählte handverlesene Opfer zu einem kurzen Gespräch bat, die allermeisten Betroffenen aber enttäuscht weggingen.Es durfte nicht sein, was nicht sein sollte. Heute ist der Schaden enorm groß. Das über Jahrzehnte verleugnete und verdrängte Kapitel des Missbrauchs zeigt sein entstelltes Gesicht.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/5129237