Soeben wurde die Einkaufsmanagerindex (Gewerbe) für die USA (Markit PMI; Januar) veröffentlicht - einer der besten Gradmesser für die US-Wirtschaft. Verarbeitendes Gewerbe: 55,0 (Prognose war 56,7; Vormonat war 57,7) Dienstleistung: 50,9 (Prognose war 55,0; Vormonat war 57,6) Composite PMI in the United States decreased to 50.80 points in January from 57 points in December of ...

