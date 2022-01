Liebe Börsianerinnen, liebe Börsianer, Ich möchte Ihnen heute etwas zeigen. Ich nenne es in Team-Besprechungen auch gerne die "Landkarte der Geldflüsse". Es gibt einen Daten-Anbieter aus den USA, der grafisch schön aufbereitet, in welche Aktien Geld fließt und aus welchen Aktien Geld abgezogen wird. Ich möchte Ihnen das einmal am Beispiel vom S&P500 zeigen. Es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...