"Die schlimmste Werbung für Peloton" nannte die Fitness-Firma das Ableben einer "Sex and the City"-Figur - da erleidet schon der zweite Serienheld beim Verwenden eines Bikes einen Herzanfall. Eine weitere Fernsehfigur hat auf einem Peloton-Bike einem Herzinfarkt erlitten, berichtet Gizmodo. Sehr zum Ärger des trudelnden Herstellers scheint der Anfall auf dem Fitnessbike in Hollywood zur Mode zu werden. Der Plot in der Serie "Billions" ähnelte dem bereits ausgestrahlten Ende eines Protagonisten in der Sex-and-the-City-Fortsetzung "And Just Like That" im Dezember. Wer die beiden Serien...

Den vollständigen Artikel lesen ...