Als wir uns im April 2021 zuletzt mit der Beiersdorf-Aktie beschäftigten, notierte der Titel bei ca. 92 Euro. Genau dort bewegt sich das Papier auch heute, allerdings in einem nervösen Marktumfeld, welches von Zinsängsten und der Gefahr einer Ukraine-Eskalation geprägt ist. Dabei fällt auf, dass sich die Nivea-Aktie (520000) in einem schwachen Marktumfeld gut behaupten kann. Dies liegt aber nicht nur an einer positiven Analysteneinschätzung. ...

