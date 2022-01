Unterföhring (ots) -- Sky Q, Sky X und Sky Ticket Kunden in Deutschland und Österreich haben ab dem 25. Januar Zugang zu Peacock InhaltenUnterföhring, January 24, 2022 - Sky und NBCUniversal gaben heute die Einführung von Peacock (https://www.sky.de/news/peacock) in weiteren Sky Märkten bekannt. Nach dem Start in Großbritannien und Irland im November folgen nun auch Deutschland und Österreich. Ab dem 25. Januar können Sky Q- und Sky Ticket-Kunden in Deutschland, sowie Sky X-Kunden in Österreich, auf das neue Peacock-Angebot zugreifen, das einen wachsenden Katalog von erstklassigen Peacock (https://www.sky.de/news/peacock) Originals und Serienklassikern von NBCUniversal umfasst."Nach vielversprechenden Debüts in Großbritannien und Irland Ende letzten Jahres freuen wir uns, die internationale Reichweite von Peacock mit dem Start auf Sky in Deutschland und Österreich zu erweitern", sagte Lee Raftery, Managing Director, Europe, Middle East & Africa, NBCUniversal. "Peacock bietet Sky-Kunden einen erweiterten Katalog von Weltklasse-Inhalten von NBCUniversal, darunter viele unserer beliebtesten Sendungen sowie spannende brandneue Peacock-Originals.""Durch die Integration von Peacock auf Sky Q und Sky Ticket werden wir das starke Entertainment-Angebot für alle unsere Kunden noch einmal erweitern und ihnen den Zugang zu bestem Content von unserem Partner NBCUniversal ermöglichen. Mit exklusiven Peacock-Originals, Reality- und True Crime und Serienklassikern aus der Bibliothek freuen wir uns sehr, Peacock allen unseren Sky Q und Sky Ticket Kunden anbieten zu können", so Elke Walthelm, Executive Vice President Content bei Sky Deutschland.Peacock wird sein Angebot mit den besten Inhalten von NBCUniversal und darüber hinaus weiter ausbauen, darunter beliebte Titel, die jetzt und in den kommenden Monaten verfügbar sind, wie z. B.:- Exklusive Peacock Originals, darunter die aktuellen Serien Saved by the Bell, Rutherford Falls and Girls5eva; und zusätzlich die kommenden Serien "The Girl in the Woods", "MacGruber", "Joe vs. Carole", "Bel-Air", and "The Resort"- Alle Staffeln der beliebtesten Drama und Comedy-Serien wie "The Office", "Monk", "30 Rock", "Psych" und "Will & Grace"; unverzichtbare Serien wie "Downton Abbey", "Dr. House", "Battlestar Galactica", "Bates Motel" und "Heroes"; die beliebten Franchise Hits Chicago Fire, Chicago P.D. und Chicago Med; und Reality-TV-Shows wie "Keeping Up With the Kardashians", "Below Deck" und "Botched".- Filme der letzten Jahre wie "American Pie 2", "Back to the Future Part III", "Brüno", "Bulletproof", "Children of Men", "Erin Brockovich", "The Game", "Gladiator", "The Green Mile", "The Holiday", "Jason Bourne", "Identity Thief", "Lucy", "MacGruber", "Mamma Mia!", "Meet Joe Black", "Notting Hill", "Pitch Perfect", "The Purge", "The Secret Life of Pets", "Shaun of the Dead", "Snow White and the Huntsman", "Out of Sight", "Tower Heist", "Tremors" and "Van Helsing".Peacock wird für alle Sky Kunden mit den Paketen Entertainment, Entertainment Plus oder Ultimate TV enthalten sein und ist sowohl über Sky Q, Sky X und Sky Ticket verfügbar - auch auf Abruf. Zudem sind alle Inhalte auch unterwegs mit Sky Go abrufbar.Peacock wird in den kommenden Monaten auf den Sky Plattformen in der Schweiz und in Italien eingeführt und steht damit insgesamt fast 20 Millionen Sky Kunden zur Verfügung.Über Peacock:Peacock ist der Streaming-Dienst von NBCUniversal. Peacock bietet ein erstklassiges Angebot an exklusiven Eigenproduktionen, On-Demand-Bibliotheken von TV-Hits sowie von Kritikern hochgelobte Filme aus den Beständen von Universal Pictures, Focus Features, DreamWorks Animation, Illumination und den größten Hollywood-Studios. Darüber hinaus profitiert Peacock von der unübertroffenen Fähigkeit von NBCUniversal, eine breite Palette an fesselnden, aktuellen Inhalten in den Bereichen Nachrichten, Sport, Late-Night, spanischsprachige Titel und Reality zu liefern. NBCUniversal ist eine Tochtergesellschaft der Comcast Corporation.Über Sky Q:Sky Q vereint die besten Eigenschaften, die sich die Zuschauer:innen von einer All-in-One Plattform wünschen - Fernsehen, Streaming und Apps. Mit nur einer Fernbedienung für alles bietet Sky Q eine große Sendervielfalt von Sky-, Partner- und Free-TV-Sendern. Zudem erhalten die Sky Q Kund:innen Zugriff auf die beliebtesten Mediatheken wie ARD, ZDF und RTL+ sowie eine große Auswahl an kostenlosen und Premium-Apps wie Spotify, Prime Video, RTL+ und DAZN. Die Programm-Vielfalt ist eingebettet in eine wegweisende Benutzeroberfläche, die einen einfachen und schnellen Zugang zu vielen Funktionen bietet wie Restart oder Autoplay. Die smarte Sky Q Sprachsteuerung macht die Suche nach dem Wunschprogramm einfach und intuitiv. Sky Q ist sowohl über Kabel, Satellit oder über das Internet verfügbar. Mit der Streamingbox Sky Q Mini, der Sky Q App und Sky Go ist das Sky Programm jederzeit in weiteren Räumen und mobil verfügbar. Sky Q Kund:innen können zusätzlich zu ihrem Receiver bis zu fünf Streaming-Geräte registrieren und pro Monat fünf Gerätewechsel vornehmen. Mehr Infos zu Sky Q gibt es hier.Über Sky Ticket:Der flexible Streaming-Service Sky Ticket ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Für Sky Ticket benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig.Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, Sky Ticket bietet jederzeit die passenden Pakete für Serien und Kino. Außerdem erleben Kunden den kompletten Live-Sport von Sky, darunter alle Samstagsspiele der Bundesliga, alle Spiele der 2. Bundesliga einzeln und in der Konferenz, alle Spiele der Premier League und des DFB-Pokals, alle Formel-1-Rennen, die LIQUY MOLY Handball Bundesliga, 300 Top-Spiele der NHL sowie das Beste aus Tennis, Leichtathletik und Golf.Für weitere Informationen besuchen Sie https://skyticket.sky.de/Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5129358