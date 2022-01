Der italienische Ölkonzern Eni plant, das Gemeinschaftsunternehmen Var Energi in Oslo an die Börse zu bringen. Der Schritt ermögliche dem Öl- und Gasförderer Var Zugang zum internationalen Kapitalmarkt, teilte Eni am Montag mit. In einem schwachen Marktumfeld konnte sich die Eni-Aktie allerdings nicht gegen den Trend stemmen.Momentan hält Eni nach eigenen Angaben 69,85 Prozent an Var Energi, die übrigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...