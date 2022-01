Volkswagen will die Standortentscheidung zum geplanten Werk für das Elektromodell Trinity möglichst bis zum Jahresende getroffen haben. Als Vorbild gelten die "Gigafactories" von Tesla. Die VW-Aktie kommt im Zuge des schwachen Gesamtmarkts deutlich unter Druck."Gegenwärtig werden verschiedene Standorte in Niedersachsen geprüft", hieß es am Montag aus dem Unternehmen. Konkret beschlossen sei noch nichts. Solle die im Aufsichtsrat vereinbarte Trinity-Fertigung 2026 starten, müsse man aber einen Baubeginn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...