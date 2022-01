ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA90400H1091 Ultra Lithium Inc. 24.01.2022 CA90388C1068 Ultra Lithium Inc. 25.01.2022 Tausch 1:1

GB00BYZ9XC29 Vela Technologies PLC 24.01.2022 GB00BMG9C974 Vela Technologies PLC 25.01.2022 Tausch 50:1

