Letzte Woche Donnerstag vermeldete der russische Gaskonzern Gazprom, dass die unterirdischen Gasspeicher (UGS) in Deutschland am 18. Januar nur noch zu 44,7 Prozent gefüllt seien. Heute meldet Gazprom vor wenigen Minuten, dass die deutschen Gasspeicher am Samstag nur noch zu 41,8 Prozent gefüllt waren. Das ist ein kräftiger Rückgang in so kurzer Zeit! Mit Bezug ...

