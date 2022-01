An der Börse geht es turbulent her. Der DAX verliert viele Hundert Punkte. Man mag es kaum glauben, aber noch vor drei Wochen redeten die Marktteilnehmer über baldige neue Allzeithochs beim DAX. So schnell kann es am Aktienmarkt gehen. Wieder einmal zeigt sich, dass an der Börse Gewinne realisiert werden müssen, und dass Buchgewinne nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...