Massive Verkäufe ziehen aktuell den DAX-Index in die Tiefe. Die Folge das Kursbarometer liegt 3,50 Prozent im Minus. Die privaten und institutionellen Anlegern an den Börsen in Deutschland sind gegenwärtig sehr pessimistisch gestimmt. Der DAX-Index kam zwischenzeitlich auf ein Minus von 3,50 Prozent verglichen mit dem Schlusskurs vom vorigen Handelstag.

Den vollständigen Artikel lesen ...