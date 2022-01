NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat die Alphabet A-Aktie in einem Ausblick zur Werbung in den USA über Online-Kanäle im vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 3350 US-Dollar belassen. Die größten Diskrepanzen zwischen Risiko und Rendite sehe er bei Meta und Snap, schrieb Analyst Eric Sheridan in einer am Montag vorliegenden Studie zu auf das Internet bezogenen US-Technologiewerten. Bei der Google-Mutter Alphabet sehe er weniger ausgeprägte Investoren-Debatten. Die künftige Margenentwicklung und das Tempo der Normalisierung des Wachstums der Google-Suche sollten hier die wichtigsten Faktoren für die künftige Aktienkursentwicklung sein./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2022 / 20:04 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US02079K3059

