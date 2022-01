250 Kilogramm Plastik produziert ein Haushalt in der westlichen Welt pro Jahr. Nur ein Bruchteil davon wird recycelt. Das Startup Precycle will das ändern und mit seinen "Plastic Credits" das globale Abfallsystem revolutionieren. Plastik ist überall. Ob in Sportkleidung, Einkaufstüten, Strumpfhosen, Spielzeug, Verpackungen - der Einsatzbereich synthetischer Kunststoffe ist groß. Und so auch die Müllberge, auf denen unser Plastikmüll landet. Dabei wird Plastik für die Produktion von Alltagsgegenständen erst seit den 50er Jahren verwendet. In diesen rund 70 Jahren haben wir es geschafft, insgesamt mehr als 8,3 Milliarden ...

