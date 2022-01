DGAP-Ad-hoc: asknet Solutions AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

asknet Solutions AG: Good Cause Capital wird neuer Mehrheitsaktionär



24.01.2022 / 18:05 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



asknet Solutions AG: Good Cause Capital wird neuer Mehrheitsaktionär Karlsruhe (Deutschland), 24. Januar 2022 - Die asknet Solutions AG (Ticker-Symbol: ASKN, ISIN: DE000A2E3707, WKN: A2E370) wurde heute darüber informiert, dass die Good Cause Capital S.A., Lausanne, Schweiz, eine Mehrheitsbeteiligung von 72,98 % der Aktien der asknet Solutions AG von Two Partners Group LLC erworben hat. Alleingesellschafter der Good Cause Capital S.A. sind Aston Fallen, ehemaliger CEO und ehemaliges Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft, und Thomas Garrahan, ebenfalls ehemaliges Mitglied des Aufsichtsrates. Beide Gesellschafter von Good Cause Capital sind derzeit als Geschäftsführer der Tochtergesellschaft asknet eCommerce Solutions GmbH tätig. Die neuen Gesellschafter haben dem Unternehmen ihr klares Commitment signalisiert, die umfangreiche Expertise und Erfahrung des asknet-Teams zu nutzen und die im vergangenen Jahr initiierte Drei-Säulen-Strategie konsequent weiter zu verfolgen. Kontakt

Magda Gajny

+49(0)721/96458-6116

investors@asknet.com

https://asknet-solutions.com/ 24.01.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de