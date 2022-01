DJ PTA-Adhoc: indesto GC Wind GmbH: Green City AG, Projektpartner der indesto GC Wind GmbH, beantragt Eröffnungeines Insolvenzverfahrens

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta037/24.01.2022/18:00) - Die indesto GC Wind GmbH hat heute erfahren, dass die Green City AG (auch "GCAG") heute einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beim Amtsgericht München gestellt hat.

Die indesto GC Wind GmbH hat im Herbst 2020 die "indesto GC Windenergieanleihe 12/2023" (ISIN: DE000A3E46Z6) begeben und insgesamt EUR 14 Mio. am Kapitalmarkt eingeworben. Das Anleihekapital dient zur teilweisen Refinanzierung eines Darlehens der indesto GC Wind GmbH an die GC Windentwicklungs GmbH (auch "GCW"), einem Joint-Venture der indesto GC Wind GmbH und der GCAG. Der Emissionserlös wurde zum Ankauf von mehreren Projektgesellschaften durch die GCW verwendet. Diese Projektgesellschaften betreiben jeweils Windenergieentwicklungsprojekte in Deutschland, indem auf geeigneten Grundstücken die Voraussetzungen für den Bau und den Betrieb von Windenergieparks geschaffen werden. Die GCAG ist mit Entwicklungsdienstleistungen für diese Projekte im Rahmen eines Kooperationsvertrags beauftragt. Nach Abschluss der Projektierung sollen die einzelnen Projekte verkauft und das Darlehen samt Zins aus den Erlösen zurückbezahlt werden. Die Zins- und Rückzahlungsverpflichtungen aus dem Darlehen dienen ihrerseits der Rückzahlung der Zinsen aus der Anleihe und des Anleihekapitals.

Gegenwärtig befinden sich die Projekte in unterschiedlichen Entwicklungsstadien. Zwei Projekte, die sich in einem fortgeschrittenen Stadium befinden und zur Genehmigung eingereicht sind, können voraussichtlich 2023 zum Verkauf gestellt werden. Die indesto GC Wind GmbH geht davon aus, dass die Erlöse der GCW hieraus ausreichen werden, um das Anleihekapital zurückzuführen. Die Bedienung der Anleihezinsen zu den Zinsterminen 2022 ist selbst ohne weitere externe Verkäufe von Windenergieprojekten gesichert.

Durch eine Insolvenz der GCAG besteht allerdings das Risiko, dass die Kooperation zur Entwicklung der Windenergieprojekte in der GCW nicht wie geplant fortgeführt werden kann. Die Projekte könnten nur zeitverzögert oder zu erhöhten Kosten oder gar nicht realisiert werden. Die indesto GC Wind GmbH arbeitet an Lösungen für den Fall eines endgültigen Ausfalls der GCAG als Projektpartner und ist zuversichtlich, die Projekte auch ohne die GCAG zu einem erfolgreichen Abschluss bringen zu können.

Aussender: indesto GC Wind GmbH Adresse: Oskar-Schlemmer Straße 23, 80807 München Land: Deutschland Ansprechpartner: David Esau Tel.: +49 172 420 7175 E-Mail: anleihe@indesto.de Website: www.indesto.de

ISIN(s): DE000A3E46Z6 (Anleihe) Börsen: Freiverkehr in München

