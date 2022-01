Der Mainzer Impfstoffhersteller hat heute endlich mal wieder gute Nachrichten zu vermelden. Wie soeben bekannt wurde, schützt der angepasste Impfstoff BNT162b2 in der richtigen Dosis auch vor der Omikron-Variante. Denn in einer eigens durchgeführten Studie durch die Partner BioNTech und Pfizer haben die Unternehmen bekannt gegeben, dass die Probanden nach drei Impfungen über ausreichend neutralisierende Antikörper verfügen, um das Virus zu bekämpfen.

Die Nachricht ist noch so frisch, dass die meisten Anleger davon vermutlich noch keine Kenntnis haben. Denn die BioNTech-Aktie verliert heute in einem äußerst schwachen Marktumfeld rund fünf Prozent an Wert und fällt damit auf den niedrigsten Stand seit April 2021. ...

