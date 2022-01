Laut Medienbericht wird Panasonic bereits im Jahr 2023 mit der Massenproduktion der Lithium-Ionen-Batterien 4680 beginnen. Was über die Next-Gen-Batterie bislang bekannt ist. Panasonic will laut Nikkei Asia im Laufe des Jahres 2023 mit der Serienproduktion der 4680-Zellen für Tesla beginnen. Obwohl die Batterien hauptsächlich für den US-amerikanischen Autohersteller produziert werden sollen, schloss ein Panasonic-Manager bereits in einem Interview im November nicht aus, sie auch an andere Unternehmen zu vertreiben. Mehr zum Thema Panasonic verkündet...

