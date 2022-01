DJ Lufthansa und MSC bekunden Interesse an Mehrheit von ITA Airways

ROM (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa und die Reederei MSC haben gemeinsam Interesse an einer Mehrheitsübernahme der aus Alitalia hervorgegangenen italienischen Fluggesellschaft ITA bekundet. Die beiden Partner haben um eine 90-tägige Exklusivitätsfrist gebeten, um an ihrer Interessenbekundung zu arbeiten, wie die Italia Trasporto Aereo (ITA) mitteilte. Auch sei ihnen daran gelegen, dass die italienische Regierung eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen behält. Die im Oktober erstmals gestartete ITA Airways teilte weiter mit, ihr Board werde die Einzelheiten prüfen.

Die Deutsche Lufthansa hatte vor der Corona-Krise Gespräche mit der maroden und schon seit Jahren nur mit staatlicher Hilfe überlebenden italienischen Fluggesellschaft Alitalia geführt und im vergangenen Jahr Interesse an einer kommerziellen Partnerschaft mit einer "neuen Alitalia" geäußert.

Inzwischen hat ITA die Hälfte der Alitalia-Maschinen übernommen sowie einen Großteil der Mitarbeiter. Die EU-Kommission in Brüssel hatte im September eine Kapitalspritze für die Nachfolgegesellschaft von Alitalia abgesegnet. ITA muss zudem keine Staatshilfen, die an Alitalia flossen, zurückzahlen.

January 24, 2022

