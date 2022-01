Berlin (ots) -Bei den Verhandlungen über einen neuen Gehaltstarifvertrag (GTV) für Redakteurinnen und Redakteure an Tageszeitungen zwischen dem Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) und den Gewerkschaften Deutscher Journalisten-Verband (DJV) und dju in ver.di wurde intensiv über die Eckpunkte diskutiert.Dazu zählen eine mögliche Corona-Prämie, die Laufzeit des neuen GTV und die geplante lineare Erhöhung. "Wir streben einen zeitnahen Abschluss an", erklärte der Verhandlungsführer des BDZV, Georg Wallraf. Dies gelte insbesondere für die Auszahlung einer Corona-Prämie. Die Voraussetzungen dafür laufen Ende März aus.Die Verhandlungen werden am 1. Februar 2022 fortgesetzt.Pressekontakt:Alexander von SchmettowLeiter KommunikationTelefon: 030/ 726298-210E-Mail: schmettow@bdzv.deAnja PasquayPressesprecherinTelefon: 030/726298-214E-Mai pasquay@bdzv.deOriginal-Content von: BDZV - Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6936/5129437