ExaGrid, die einzige Tiered-Backup-Speicherlösung der Branche, bietet beim Einsatz in einer kombinierten ExaGrid- und Commvault-Lösung sowohl Kapazitätseinsparungen als auch eine höhere Benutzerfreundlichkeit. Dies wird, wie heute bekannt gegeben wurde, in einem vor kurzem veröffentlichten technischen Bericht von ESG, ExaGrid with Commvault: Maximum Deduplication Savings with Easy Management - verfasst von Kerry Dolan, Sr. IT Validation Analyst, und Craig Ledo, IT Validation Analyst anhand der Validierung der ExaGrid-Tests durch ESG dokumentiert und belegt. Die Datendeduplizierung von Commvault kann aktiv bleiben, und ExaGrid verstärkt die Commvault-Deduplizierung um den Faktor 3:1.

Auszug aus dem ESG-Bericht:

"Es ist allgemein bekannt, dass sowohl ExaGrid als auch Commvault einfach zu bedienende Backup-Lösungen anbieten, die Ihnen helfen können, Daten durch Deduplizierung effizienter zu speichern. Weniger bekannt ist vermutlich, dass eine kombinierte ExaGrid- und Commvault-Lösung eine noch größere Deduplizierung erreichen kann: in vielen Fällen bis 20:1. Eine Senkung der Kosten für Backup-Speicher um das 20-fache kann jedes Budget erheblich entlasten.

ESG hat Folgendes verifiziert:

Die kombinierte ExaGrid/Commvault-Lösung reduzierte in einer realistischen, aber bewusst konservativen Testumgebung einen 123 TB großen Backup-Datensatz, der Dateidaten, VMware-VMs und SQL-Datenbank-Backups von 15 Tagen enthielt, auf 8,66 TB, was einer Reduktion von 14:1 entspricht.

Die Bereitstellung und Verwaltung der kombinierten Lösung war einfach, intuitiv und schnell."

ExaGrid Tiered Backup Storage erfordert eine enge Integration zwischen der Backup-Software und dem Backup-Speicher. Commvault und ExaGrid bieten gemeinsam eine kosteneffiziente Backup-Lösung, die den Anforderungen anspruchsvoller Unternehmensumgebungen gerecht wird. ExaGrid verbessert die Speicherökonomie von Commvault-Umgebungen, indem es mit der Commvault-Deduplizierung zusammenarbeitet, um den Speicherverbrauch um das bis zu 20-fache zu reduzieren eine drei Mal höhere Speichereinsparung gegenüber der alleinigen Verwendung der Commvault-Deduplizierung. Diese Kombination bewirkt eine drastische Senkung der Kosten für Onsite- und Offsite-Sicherungsspeicher.

Die von Commvault deduplizierten Daten können zur weiteren Deduplizierung an ExaGrid-Appliances gesendet werden. ExaGrid erhöht das durchschnittliche Commvault-Deduplizierungsverhältnis von 5:1 auf 15:1, was den Speicherplatzbedarf um 300 reduziert. Dadurch werden die Kosten für den Backup-Speicher erheblich gesenkt, ohne dass die aktuelle Commvault-Konfiguration geändert werden muss, da die Commvault-Deduplizierung eingeschaltet bleiben kann. In diesem Beispiel kann ExaGrid die im Verhältnis 15:1 deduplizierten Daten an einen zweiten Standort replizieren, um sie dort langfristig aufzubewahren und im Notfall wiederherzustellen. Die zusätzliche Deduplizierung spart nicht nur Speicherplatz an beiden Standorten, sondern auch WAN-Bandbreite.

"ExaGrid arbeitet kontinuierlich an Innovationen, um die Integration mit den von uns unterstützten Backup-Anwendungen zu optimieren und unseren Kunden einzigartige Vorteile für die von ihnen genutzten Backup-Anwendungen zu bieten. Wir sind seit einiger Zeit in der Lage, die deduplizierten Daten von Commvault weiter zu deduplizieren, um die Speicherplatzeinsparungen zu maximieren, und dieser neue Bericht zeigt, wie gut dies tatsächlich funktioniert, ohne dass die derzeitigen Commvault-Benutzer Änderungen an ihrer Konfiguration vornehmen müssen", so Bill Andrews, President and CEO of ExaGrid. "Wir hoffen, dass aktuelle Commvault-Anwender und solche, die den Einsatz von Commvault planen, einen Blick auf diesen Bericht werfen und die Storage-Einsparungen, die ExaGrid für ihre Backup-Umgebung bringen kann, in Betracht ziehen. Unabhängig davon kann ExaGrid die Leistung von Commvault-Backups und -Wiederherstellungen erheblich verbessern, wenn die Commvault-Deduplizierung ausgeschaltet ist. In diesem Fall bietet ExaGrid die gleichen Speicherplatzeinsparungen, jedoch mit einer deutlich verbesserten Leistung bei der Sicherung und Wiederherstellung. ExaGrid bietet Commvault-Kunden die Möglichkeit, die Commvault-Deduplizierung eingeschaltet zu lassen oder für eine verbesserte Leistung auszuschalten."

