Saarbrücken (ots) -Die saarländische SPD-Spitzenkandidatin Anke Rehlinger und ihr Ehemann Thomas gehen künftig getrennte Wege. Das berichtet die Saarbrücker Zeitung (Dienstagausgabe). "Wir haben gemeinsam entschieden, uns zu trennen", teilten sie gegenüber der Zeitung mit. Anke und Thomas Rehlinger hatten 1999 geheiratet."Auch wenn eine Beziehung endet, bleiben Freundschaft und die gemeinsame Verantwortung für unseren Sohn Paul. Für ihn bleiben wir immer Mama und Papa", so Anke und Thomas Rehlinger gegenüber der Saarbrücker Zeitung. Ihr Sohn Paul ist 13 Jahre alt. Zu den Gründen ihrer Trennung äußern beide sich nicht.Rehlinger, die saarländische Wirtschaftsministerin ist, will im März bei den Landtagswahlen im Saarland für die SPD die Saarbrücker Staatskanzlei erobern. Umfragen geben ihr sehr gute Chancen, mit ihrer Partei vor der CDU von Ministerpräsident Tobias Hans zu liegen.Wie die Saarbrücker Zeitung berichtet, gehörte Rehlinger immer zu den Politikerinnen, die versucht haben, ihr Privatleben möglichst weit aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Ihr Mann begleitete sie zwar zu Veranstaltungen wie dem Wirtschaftsball in Saarbrücken oder den Fernsehsitzungen der "M'r sin nit so". Gemeinsame öffentliche Auftritte waren aber eher selten.Thomas Rehlinger ist ein bekannter Allgemeinmediziner, der im saarländischen Nunkirchen eine große Hausarztpraxis betreibt. Mit seinen Mitarbeiterinnen übernimmt er Haus- und Heimversorgung sowie diabetologische Schulungen vor Ort. Im Hausärzteverband und der Kassenärztlichen Vereinigung hatte er sich in den vergangenen Jahren stark engagiert.