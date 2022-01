Los Angeles (ots/PRNewswire) -LOS ANGELES, 24. Januar 2022 /PRNewswire/ - Die United States Investing Championship gab die Gewinner des Wettbewerbs 2021 bekannt, an dem 338 internationale Händler teilnahmen. Mark Minervini gewann mit einer jährlichen Rendite von +334,8 % in der Kategorie $1.000.000+ Aktien. Norm Zada, der Koordinator des Wettbewerbs, nannte Minervinis Leistung "rekordverdächtig". Der bisherige Rekord lag bei +119,1 %, aufgestellt von George Tkaczuk im Jahr 2020. Herr Minervini belegte auch den ersten Platz bei der U.S. Investing Championship 1997 mit einer jährlichen Rendite von 155 %.Mit nur ein paar tausend Dollar und einer Schulbildung der 8. Klasse wurde Minervini mit Anfang 30 zum Selfmade-Millionär und beriet einige der Megatitanen der Wall Street, darunter auch Händler bei Soros Management. Er wurde zum Star an der Wall Street, als sein Erfolg mit überragender Performance und striktem Risikomanagement in den 1990er Jahren von dem bekannten Autor Jack Schwager bekannt gemacht wurde. In seinem begehrten Buch, Stock Market Wizards: Interviews with America's Top Stock Traders, schrieb Schwager: "Minervini hat die meisten Doktoranden, die versuchen, Systeme zu entwickeln, um den Markt zu schlagen, in den Schatten gestellt." Seitdem gilt Minervini als einer der erfolgreichsten Aktienhändler Amerikas und wird unter Aktienanlegern als Handelslegende angesehen.Minervini ist der Autor der Bestseller-Bücher: Trade Like a Stock Market Wizard, Think & Trade Like a Champion und Mindset Secrets for Winning. Er ist auch der Gründer von Minervini Private Access und der Schöpfer des beliebten Master Trader Program Superperformance Workshop, der als eines der umfassendsten und kommerziell erfolgreichsten Aktienhandelsseminare der Welt gilt.Sie können Mark Minervini auf Twitter unter https://twitter.com/markminervini folgen oder erfahren Sie mehr unter www.minervini.com.Die United States Investing Championship ist ein auf Echtgeld basierender Wettbewerb. Der Wettbewerb wurde erstmals 1983 durchgeführt. Im Laufe der Jahre hat das Investment-Derby legendäre Händler angezogen, darunter Paul Tudor Jones, Louis Bacon, Dr. Edward O. Thorpe, Mark Strome, Mark Minervini, David Ryan, Doug Kass, Sheen Kassouf, Marty Schwartz, Frankie Joe, Tom Basso, Cedd Moses, Gil Blake, Robert Prechter, Jr. und Bruno Combier. Die endgültige Rangliste für 2021 ist auf der Website financial-competitions.com einzusehen.Pressekontakt:Bob Weissman,19172681800Original-Content von: Minervini Private Access, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161190/5129502