GOOGLE - Eine Reihe von Verbänden hat sich bei der Europäischen Kommission über Googles Cookie-Pläne beschwert. Diese verstoßen nach Ansicht der Lobbyvereinigungen, die die Interessen der deutschen Medien- und Werbewirtschaft vertreten, gegen europäisches Wettbewerbsrecht. Google hatte vor etwa zwei Jahren angekündigt, Drittparteien-Cookies aus seinem Chrome-Browser zu verbannen. Die ursprünglich gesetzte Frist, die Blockade innerhalb von zwei Jahren scharf zu schalten, hatte der Internetkonzern nach einer Reihe von Beschwerden nicht einhalten können und den Schritt verschoben. (FAZ)

DWS - Das Frankfurter Arbeitsgericht entschied am Montag, dass die Fondsgesellschaft DWS der Whistleblowerin Desiree Fixler im Frühjahr 2021 rechtskonform gekündigt hat. Fixler, die kurzzeitig Nachhaltigkeitschefin bei DWS war, hatte über Greenwashing-Vorwürfe den DWS-Aktienkurs verhagelt und Ermittlungen von verschiedenen Aufsichtsbehörden bis hin zum US-Justizministerium eingebracht sowie den DWS-Ruf zumindest in Teilen der Öffentlichkeit ramponiert. Das Gericht folgte der Argumentation der DWS, wonach die Kündigung innerhalb der Probezeit erfolgt ist, und wies. Fixlers Klage ab. (FAZ)

LUFTHANSA - Bei der Bundesregierung haben erste Investoren Interesse an dem Aktienpaket von Lufthansa geäußert. Unter den Interessenten befinden sich auch Staatsfonds, wie das Handelsblatt unter Berufung auf Finanzkreise berichtet. Weder Lufthansa noch das Bundesfinanzministerium wollten sich auf Anfrage zu den Informationen äußern. Es gebe "bisher keine Entscheidung zum Zeitplan und zu Preisvorstellungen", sei aus Regierungskreisen zu hören. Grundsätzlich möglich wäre ein Verkauf ab April oder Mai, spätestens im Oktober kommenden Jahres muss der Bund in jedem Fall bei Lufthansa ausgestiegen sein. (Handelsblatt)

METRO - Um seine Investitionen besser zu konzentrieren, wird sich der Großhandelskonzern Metro Branchenkreisen zufolge aus den Märkten in Indien und Belgien zurückziehen. Details dazu will Konzernchef Steffen Greubel am Mittwoch bei der Vorstellung seiner neuen Strategie auf dem Kapitalmarkttag des Unternehmens präsentieren. (Handelsblatt)

CONDOR - Die Ferienfluggesellschaft Condor hat wegen Omikron ihr Angebot verringert. Doch Airline-Chef Ralf Teckentrup glaubt an ein starkes Sommergeschäft. "Ich würde mal eine Wette machen, dass wir im Sommer bei 80 bis 90 Prozent der Vorkrisen-Nachfrage oder sogar höher liegen", sagt er. "Die Leute wollen in den Urlaub fahren, sobald sie es mit akzeptablen Risiken machen können." (SZ, Börsen-Zeitung)

GERMANIA - Drei Jahre nach der Insolvenz der Fluggesellschaft Germania kommt es zu einer scharfen Auseinandersetzung zwischen Germania-Geschäftsführer Karsten Balke und dem Insolvenzverwalter Rüdiger Wienberg. An diesem Mittwoch will Balke nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) vor dem Landgericht Berlin im Eilverfahren eine Einstweilige Verfügung gegen den Insolvenzverwalter erwirken. Er will untersagen lassen, dass Wienberg Geschäftsunterlagen aus der Zeit vor der Insolvenz verändere. Zudem will er einen vollumfänglichen Einblick in die Geschäftsunterlagen durchsetzen, der ihm nach seinen Angaben verwehrt werde. Wienberg lässt die Vorwürfe zurückweisen. (FAZ)

GALERIA - Das Warenhausunternehmen Galeria erhält erneut einen millionenschweren Staatskredit. Die Bundesregierung wird am Dienstag grünes Licht für eine weitere finanzielle Unterstützung geben. Dies erfuhr das Handelsblatt von drei mit der Sache betrauten Personen. Demnach wird Galeria eine stille Beteiligung gegen Auflagen erhalten. Im Gespräch waren zuletzt Hilfen in Höhe von 240 Millionen Euro. Galeria-Eigentümer Rene Benko leistet demnach einen Eigenbetrag von 15 Prozent. Neben dem Gesellschafterbeitrag ist auch eine Umwandlung in Höhe von 60 Millionen Euro an Gesellschafterdarlehen in Eigenkapital vorgesehen. (Handelsblatt)

DEGUSSA BANK - Der neue Vorstandschef der Degussa Bank, Michael Krupp, verspricht sich von der Digitalisierung von Prozessen mittelfristig Einsparungen von rund 35 Prozent und kann sich auch Verkäufe von Firmenbestandteilen vorstellen. Der Manager durchforstet das Institut seit dem abrupten Rückzug seines Vorgängers nach Ertragssteigerungs- und Kostensenkungspotenzial und fokussiert sich wieder auf das klassische Bankgeschäft. Eckert sah die Zukunft der Bank in einem digitalen Ökosystem. "Datengestützte Geschäftsmodelle sind natürlich weit weg vom Banking", sagt Krupp im Gespräch. "An der Stelle haben wir uns neu positioniert und konzentrieren uns auf das Banking." (Börsen-Zeitung)

ALLIANZ - Die Allianz Re zieht eine positive Bilanz der Abwicklung von Altlasten im US-Sachversicherungsgeschäft. Man gehe mit einer schwarzen Null heraus, sagt CEO Holger Tewes-Kampelmann. Der Rückversicherer bietet verstärkt Daten für die Prämienermittlung in der Sachversicherung. Die Rückversicherungsdeckung für Naturkatastrophen sei neu justiert worden. (Börsen-Zeitung)

ROLAND BERGER - Stefan Schaible, der Vorstandssprecher von Roland Berger, traut der neuen Bundesregierung unter Kanzler Olaf Scholz zu, die Klimatransformation zu schaffen. Die Unternehmensberatungsgesellschaft will derweil im laufenden Jahr ihre Expansion fortsetzen. Roland Berger plant, 1 .000 Personen einzustellen. (Börsen-Zeitung)

January 25, 2022 01:00 ET (06:00 GMT)

