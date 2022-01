70 Prozent aller US-Bundesstaaten nutzen QIAcuity für den hochsensitiven Nachweis von SARS-CoV-2-Infektionen in Abwässern

Bis Ende 2021 mehr als 35 QIAcuity-Systeme als Teil eines Liefervertrags mit den U.S. National Institutes of Health (NIH) ausgeliefert

Die digitalen PCR-Anwendungen von QIAcuity für die abwasserbasierte Epidemiologie erweisen sich im Kampf gegen die Pandemie als unverzichtbarer Frühwarnindikator für Behörden

QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gab heute bekannt, im Rahmen der Erfüllung eines mit der US-Regierung geschlossenen Vertrags das digitale PCR-System QIAcuity landesweit an Labore des öffentlichen Gesundheitswesens ausgeliefert zu haben. Zweck des Systems ist es, die Ausbreitung der COVID-19-Pandemie durch die Untersuchung von Abwasser auf das Vorhandensein von SARS-CoV-2-Erregern zu überwachen.

QIAGEN hat bereits mehr als 35 QIAcuity-Systeme an Labore des öffentlichen Gesundheitswesens auf bundesstaatlicher und lokaler Ebene ausgeliefert. Dies ist Teil eines Multi-Millionen-Dollar-Vertrags mit den U.S. National Institutes of Health (NIH), der die Lieferung von COVID-19-Geräten und Verbrauchsmaterialien bis Ende 2021 vorsah.

Mittlerweile gibt es in mehr als 70 Prozent aller US-Bundesstaaten mindestens ein privates oder ein durch das öffentliche Gesundheitswesen betriebenes Labor, das für Abwasseruntersuchungen ein QIAcuity-System einsetzt. Die hochsensitive digitale PCR-Plattform hat in puncto Schnelligkeit neue Standards gesetzt: Dank eines proprietären, auf Nanoplatten basierenden Systems liegen Ergebnisse bereits nach zwei Stunden vor, während konkurrierende Systeme bis zu sechs Stunden benötigen.

"Dieser Vertrag mit QIAGEN hat es Laboren des öffentlichen Gesundheitswesens ermöglicht, schnellen Zugang zu Extraktionsgeräten und -materialien zu erhalten, mit denen sie zur Unterstützung der Pandemiebekämpfung sowohl Überwachungsaufgaben übernehmen als auch Abwassertests durchführen können", so Scott J. Becker, M.S., Chief Executive Officer der Association of Public Health Laboratories in Silver Springs, Maryland. "Dadurch konnten die Labore Gemeinden im ganzen Land schnell unterstützen. QIAGEN hat unglaublich gut auf die vielen verschiedenen Bedürfnisse der Mitglieder der Association of Public Health Laboratories (APHL) reagiert und unermüdlich daran gearbeitet, die Belange der öffentlichen Gesundheit zu berücksichtigen."

"QIAcuity ist eine ideale Lösung, um SARS-CoV-2-Erreger in Abwasserproben nachzuweisen und QIAGEN ist bereit, Labore des öffentlichen Gesundheitswesens in den USA und auf der ganzen Welt dabei zu unterstützen, essenzielle Erkenntnisse zu gewinnen und so den epidemiologischen Wissensstand zu erweitern", so Dr. Thomas Schweins, Senior Vice President und Leiter des Geschäftsbereichs Life Science Business Area bei QIAGEN. "Wenn es darum geht, die Prozesse für den Einsatz dieses wesentlichen Instruments zur Pandemiebekämpfung einzurichten und umzusetzen, können die Vertreter des Gesundheitswesens auf unsere Unterstützung zählen. Die genetische Überwachung hat bereits heute ihren Wert als Schlüsselinstrument unter Beweis gestellt, dessen Bedeutung in Zukunft sogar noch weiter zunehmen wird. Da sich COVID-19 immer weiter in Richtung einer Endemie entwickelt, werden sich künftige Testbedarfe vom Nachweis von Viren hin zur Überwachung der Ausbreitung von Infektionskrankheiten verlagern."

Mittels Überwachungstests können staatliche Behörden Daten zu breiten Bevölkerungsschichten erfassen, auch zu Menschen, die in öffentlichen Statistiken nicht erfasst sind, da sie keinen Zugang zu Gesundheitsversorgung haben. Das birgt die Chance, dynamische Veränderungen bei Infektionen (und Mutationen) offenzulegen und zwar früher, als dies mit klassischen Diagnosetests möglich wäre. Die Gesundheitsbehörden erhalten so nahezu in Echtzeit Informationen dazu, wo sich die Erkrankung ausbreitet und in welcher Intensität sie auftritt.

Weitere Informationen zu den von QIAGEN entwickelten Lösungen für Abwassertests finden Sie hier.

