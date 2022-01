DGAP-News: AUTO1 Group SE / Schlagwort(e): Sonstiges

AUTO1 Group SE: AUTO1 Group SE: AUTO1 hat drei Millionen Fahrzeuge verkauft



25.01.2022 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



AUTO1 Group SE: AUTO1 hat drei Millionen Fahrzeuge verkauft - Über 3 Millionen verkaufte Autos über die Marken Autohero und AUTO1.com - Marktführer in Europa mit rund 600.000 verkauften Fahrzeugen jährlich - Fortschreitende Expansion, insbesondere im Autohero Segment Berlin, 25. Januar 2022 - Die AUTO1 Group, Europas führende digitale Automobilplattform für den Online-Kauf und -Verkauf von Gebrauchtwagen, hat über 3,1 Millionen Fahrzeuge seit Gründung des Unternehmens verkauft. Der Meilenstein ist ein weiterer Schritt auf unserem Weg, die beste Plattform für den Online Autokauf zu bauen. Christian Bertermann, CEO und Mitgründer der AUTO1 Group, sagt: " Wir erleben eine hohe Kundennachfrage. Das Erreichen dieses Meilensteins zeigt uns, dass das Interesse an unseren Produkten unvermindert hoch ist und kontinuierlich ansteigt. Über drei Millionen verkaufte Autos motivieren uns, weiterhin hart zu arbeiten, um den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen so angenehm wie möglich zu machen. Wir sind der klare Marktführer in Europa und durch unsere fortschreitende Expansion, insbesondere im Autohero Segment, werden wir auch zukünftig Millionen von Kunden das beste Erlebnis beim Onlinekauf und -verkauf von Gebrauchtwagen bieten." Über AUTO1 Group



Die im Jahr 2012 gegründete AUTO1 Group ist ein Multi-Brand Technologieunternehmen, das die besten Lösungen für den Onlinekauf und -verkauf von Gebrauchtwagen entwickelt. Ihre europäischen Konsumentenmarken wie wirkaufendeinauto.de bieten Kunden einen schnellen und einfachen Weg, Autos zu verkaufen. Ihre Händlermarke AUTO1.com betreibt Europas größte Handelsplattform für den professionellen Autohandel. Mit ihrer Retail-Marke Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre Technologie, Netzwerk und operative Erfahrung, um ein überlegenes Kundenerlebnis für den Onlinekauf von Gebrauchtwagen anzubieten. Die AUTO1 Group ist in über 30 Ländern tätig und erzielte 2020 einen Umsatz von 2,83 Mrd. Euro. Nach dem erfolgreichen Börsengang im Februar 2021 werden die Aktien des Konzerns im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Handelssymbol AG1 und der ISIN DE000A2LQ884 gehandelt. Für mehr Informationen besuchen Sie www.auto1-group.com Investor Relations Kontakt

Alexander Enge

Senior Manager Investor Relations

Telefon: +49 (0)30 - 2016 38 213

Email: ir@auto1-group.com AUTO1 Group SE | Bergmannstrasse 72 | 10961 Berlin | Deutschland

25.01.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de