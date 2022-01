Der proteinbasierte Corona-Impfstoff von Novavax, bekannt unter dem Handelsnamen Nuvaxovid, könnte in wenigen Wochen auch in Deutschland verabreicht werden. Laut den neuen Corona-Beschlüssen der Bund- und Länderrunde soll das Vakzin ab Ende Februar zur Verfügung stehen. In Rheinland-Pfalz ist die Nachfrage bereits bezifferbar.Wie der SWR am Montag berichtet hat, registrierten sich 5.000 Menschen bis 14 Uhr über das Impfportal des Landes für das Novavax-Vakzin. Das teilte demnach die Ministerpräsidentin ...

