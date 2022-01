BERLIN - 25. Januar 2022 - Dance, das E-Bike Abo Startup, das individuelle Mobilität nachhaltig, einfach und bequem machen will, erweitert sein Führungsteam um Chief Financial Officer Tobias Jordan. Dieser Meilenstein folgt auf den offiziellen Start des Services von Dance in Berlin im September 2021 und unseres Piloten in Hamburgim Dezember 2021.



Jordan kommt mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im internationalen Investmentbanking zu Dance. Vor seinem Wechsel war er in verschiedenen Positionen bei der Credit Suisse tätig, zuletzt als Leiter im Bereich Technology-Enabled Services für die EMEA Region. Zuvor hat er 14 Jahre in den USA gelebt und war dort für das Internet Investmentbanking des Finanzinstituts verantwortlich. Während seiner Zeit bei Credit Suisse beriet er wachstumsstarke Technologieunternehmen, die sich zu milliardenschweren, marktführenden Playern auf dem privaten und öffentlichen Markt entwickelten.



Die ideale Verstärkung für die geplante Expansion von Dance in 2022

"Während wir uns auf unsere Expansion in 2022 und darüber hinaus vorbereiten, freuen wir uns, unser Führungsteam durch ein neues Mitglied zu erweitern, das zwei Jahrzehnte Finanzerfahrung mit Technologieunternehmen auf der ganzen Welt mitbringt", sagt Eric Quidenus-Wahlforss, CEO und Mitbegründer von Dance. "Tobias kommt mit einer Builder-Mentalität zu Dance und ich heiße ihn auf unserer Mission willkommen, saubere und klimafreundlichere Städte zu schaffen", so Quidenus-Wahlforss weiter.



"Ich freue mich darauf, die Finanzfunktion von Dance aufzubauen und zu skalieren, um das weitere Wachstum des Unternehmens zu ermöglichen", sagt Tobias Jordan, der neu ernannte Finanzvorstand von Dance. "Ich habe eine grosse Leidenschaft für das Radfahren und arbeitete während meines Studiums als Fahrradmechaniker für einen Radreiseveranstalter. Indem wir es mehr Menschen erleichtern, sich für ein E-Bike als tägliches Fortbewegungsmittel zu entscheiden, können wir gemeinsam unsere Vision wahr werden lassen und Städte lebenswerter machen", so Jordan.



Wachsende Popularität von E-Bikes und Interesse an Abonnement-Optionen; bei Investition in Kauf und Besitz sind Verbraucher noch zögerlich Immer mehr Verbraucher suchen nach alternativen Fortbewegungsmitteln. Dieser Trend wird durch die globale Pandemie noch beschleunigt: Im Rahmen einer Studie von Dance und Wakefield Research* gaben 40 Prozent der Befragten an, dass sie aufgrund von COVID-19 ein E-Bike ausprobieren möchten.

Darüber hinaus hat die Studie ergeben, dass Verbraucher in Deutschland, Österreich, Niederlande und Frankreich über die Vorteile der Nutzung Bescheid wissen - und ein wachsendes Interesse an einer Abonnement-Option im Gegensatz zum traditionellen Besitz oder Verleih zeigen:



71 Prozent der Befragten wollen auf eine Fortbewegungsmethode umsteigen, die ihnen einen gesünderen Lebensstil ermöglicht, wie z.B. die Nutzung eines E-Bikes. Jedoch finden 61 Prozent den Markt und die Preise zu unübersichtlich und wünschen sich, dass der Kauf eines E-Bikes einfacher wäre.

41 Prozent der derzeitigen Fahrradbesitzer äußerten sich besorgt über die Betriebskosten, die über den ursprünglichen Kaufpreis hinausgehen. 86 Prozent gaben an, dass sie in der Vergangenheit unerwartete Ausgaben für die Instandhaltung und Reparatur eines Fahrrads leisten mussten. Im Durchschnitt gaben die Befragten 147 Euro für die Instandhaltung eines herkömmlichen Fahrrads aus.

Gleichzeitig nannte eine Vielzahl der Befragten mehrere Gründe, warum sie ein E-Bike in Betracht ziehen: weniger körperliche Anstrengung für die täglichen Fahrten (49 Prozent), die Möglichkeit, längere Strecken zu meistern, als mit einem klassischen Fahrrad (34 Prozent) und mehr Umweltfreundlichkeit im Vergleich zu anderen Fahrzeugen (29 Prozent).

32 Prozent gaben an, dass sie sich wahrscheinlich für einen E-Bike Abo Service anmelden würden.

Dance bietet seinen Mitgliedern in Berlin und Hamburg einen Rundum-Service für E-Bikes: Gegen eine monatliche Gebühr erhalten die Mitglieder ihr eigenes E-Bike; Wartung, Reparaturen und Diebstahlversicherung sind in der Monatsgebühr enthalten. Weitere Informationen finden Sie unter dance.co.



*Die Umfrage wurde von Wakefield Research im Auftrag von Dance unter insgesamt 2.400 Verbrauchern durchgeführt, die in oder in der Nähe von Großstädten leben, jeweils 600 in den folgenden Märkten: Österreich, Niederlande, Frankreich und Deutschland. Befragt wurden die Verbraucher zwischen dem 2. und 15. Dezember 2021, mittels einer E-Mail-Einladung und einer Online-Umfrage.



Über Dance

Dance ist ein Premium-Abo-Service für E-Bikes mit Sitz in Berlin. Ziel des Unternehmens ist es, eine Bewegung zu schaffen, die Städte lebenswerter macht - urbane Räume für Menschen, nicht für Autos. Dance verbindet formschöne E-Bikes mit einem schnellen Rundum-Service und macht alltägliche Fortbewegung zu einem gesunden, umweltfreundlichen Erlebnis, das zudem Freude bereitet. Das monatliche Abonnement bietet Mitgliedern maximale Flexibilität, um diese neue Form der urbanen Mobilität für sich zu entdecken. Aktuell ist der Abo-Service von Dance für Mitglieder in Berlin und Hamburg erhältlich. Dance wurde von den SoundCloud-Gründern Eric Quidenus-Wahlforss und Alexander Ljung zusammen mit Jimdo-Gründer Christian Springub gegründet. Zu den Investoren gehören BlueYard, HV Capital und Eurazeo. Weitere Informationen findest du unter dance.co.