München (ots) -- Platz zwei und drei gehen an Chihuahua und Französische Bulldogge- Chihuahua überholt Französische Bulldogge und Malteser zieht an Border Collie vorbei- Hundehaftpflichtversicherung ab 32 Euro, Hundekrankenversicherung ab 71 Euro pro JahrDer Labrador ist die Lieblingsrasse deutscher Hundehalter*innen - und das zum wiederholten Mal. Auch 2021 haben CHECK24-Kund*innen für diese Rasse am häufigsten eine Hundehaftpflichtversicherung abgeschlossen. Auf den Plätzen zwei und drei im Beliebtheitsranking folgen der Chihuahua und die Französische Bulldogge."Der Labrador hat es im Beliebtheitsranking bei unseren Kund*innen erneut auf den ersten Platz geschafft", sagt Nina Senghaas, Geschäftsführerin Tierhaftpflichtversicherungen bei CHECK24. "Das verwundert auch kaum, denn ein Labrador ist der ideale Familienhund."Chihuahua überholt Französische Bulldogge und Malteser zieht an Border Collie vorbeiIm Vergleich zum Vorjahr sind keine neuen Hunderassen in die Top Ten vorgerückt. Allerdings macht der Chihuahua einen Platz von drei auf zwei gut und überholt die Französische Bulldogge. Auch der Malteser kann sich um einen Rang verbessern (Rang acht) und zieht am Border Collie (Rang neun) vorbei.Eine ausführliche Übersicht über die beliebtesten Hunderassen finden Sie hier. (https://www.check24.de/hundehaftpflicht/die-beliebtesten-hunderassen/)Chihuahua bei Frauen beliebter als bei MännernZwar schafft es der Chihuahua in der Gesamtauswertung auf den zweiten Rang, allerdings ist er bei Frauen deutlich beliebter als bei Männern. Während der Chihuahua auch bei den Halterinnen den zweiten Platz einnimmt, landet er bei den Hundehaltern lediglich auf Platz sechs. Dafür schafft es bei den Herrchen der Deutsche Schäferhund auf die vorderen Plätze.Außerdem fällt auf, dass es die Französische Bulldogge bei den Halter*innen über 55 Jahren nicht unter die ersten fünf Plätze schafft. Dafür ist der Yorkshire Terrier vertreten.Hundehaftpflichtversicherung ab 32 Euro, Hundekrankenversicherung ab 71 Euro pro JahrHalter*innen haften für alle Personen-, Sach- und Vermögensschäden, die ihr Hund verursacht. In sechs Bundesländern besteht deshalb eine generelle Versicherungspflicht (https://www.check24.de/hundehaftpflicht/hundeverordnung-hundegesetz/) für Hunde. In acht weiteren Bundesländern ist die Versicherungspflicht von der Rasse abhängig.Eine leistungsstarke Hundehaftpflichtversicherung für einen Labrador mit mindestens fünf Millionen Euro Deckungssumme gibt es bereits ab 32 Euro pro Jahr.1)Die Hundekrankenversicherung (https://www.check24.de/hundekrankenversicherung/) gewährleistet eine tierärztliche Versorgung eines Hundes. Eine entsprechende Police kostet ab 71 Euro im Jahr.2)1)Beispielprofil: Labrador, mind. fünf Millionen Euro Deckungssumme, 150 Euro Selbstbeteiligung, jährliche Zahlweise, ein Jahr Laufzeit, Versicherungsnehmer*in: 41 Jahre, kein öffentlicher Dienst2)Beispielprofil: Chihuahua, zwölf Wochen bis ein Jahr alt, OP-Versicherung, 1.500 Euro Leistungsgrenze, 250 Euro Selbstbeteiligung, jährliche Zahlweise, ein Jahr Laufzeit