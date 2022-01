DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

Cairn Homes Plc (CRN) Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 25-Jan-2022 / 07:00 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 January 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 24 January 2022 it purchased a total of 314,669 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 169,261 145,408 Highest price paid (per ordinary share) EUR1.2840 GBP1.0760 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.2320 GBP1.0340 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.2541 GBP1.0517

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 744,908,241 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC Intermediary Code GDBSIE21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of Shares Price per Share (EUR) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 422 1.2800 XDUB 08:09:50 00025724383TRDU1 127 1.2800 XDUB 08:09:50 00025724384TRDU1 783 1.2800 XDUB 08:09:50 00025724385TRDU1 1,132 1.2800 XDUB 08:12:49 00025724427TRDU1 2,936 1.2840 XDUB 08:29:41 00025724795TRDU1 5,372 1.2840 XDUB 08:29:41 00025724794TRDU1 1,129 1.2840 XDUB 08:39:36 00025724876TRDU1 1,242 1.2840 XDUB 08:43:26 00025724917TRDU1 1,101 1.2840 XDUB 08:47:14 00025724962TRDU1 1,101 1.2840 XDUB 08:50:52 00025725025TRDU1 1,127 1.2840 XDUB 08:54:29 00025725055TRDU1 237 1.2840 XDUB 08:58:19 00025725313TRDU1 1,110 1.2840 XDUB 08:58:19 00025725312TRDU1 1,115 1.2820 XDUB 09:02:59 00025725469TRDU1 298 1.2820 XDUB 09:06:49 00025725606TRDU1 1,109 1.2820 XDUB 09:06:49 00025725605TRDU1 275 1.2780 XDUB 09:06:50 00025725610TRDU1 1,400 1.2780 XDUB 09:06:50 00025725609TRDU1 1,452 1.2780 XDUB 09:06:50 00025725608TRDU1 1,120 1.2780 XDUB 09:06:50 00025725607TRDU1 1,336 1.2700 XDUB 09:23:57 00025725951TRDU1 1,458 1.2700 XDUB 09:23:57 00025725950TRDU1 1,104 1.2700 XDUB 09:38:18 00025726178TRDU1 673 1.2700 XDUB 09:42:31 00025726211TRDU1 1,322 1.2700 XDUB 09:45:32 00025726229TRDU1 1,196 1.2700 XDUB 09:50:29 00025726313TRDU1 10 1.2700 XDUB 09:50:29 00025726312TRDU1 1,151 1.2700 XDUB 09:55:24 00025726397TRDU1 1 1.2700 XDUB 09:55:24 00025726396TRDU1 166 1.2700 XDUB 10:00:12 00025726496TRDU1 1,122 1.2700 XDUB 10:01:02 00025726518TRDU1 1,146 1.2700 XDUB 10:05:31 00025726563TRDU1 237 1.2700 XDUB 10:10:27 00025726702TRDU1 1,100 1.2700 XDUB 10:10:27 00025726701TRDU1 1,282 1.2660 XDUB 10:14:04 00025726828TRDU1 1,282 1.2660 XDUB 10:14:04 00025726826TRDU1 1,343 1.2660 XDUB 10:14:04 00025726825TRDU1 699 1.2540 XDUB 10:18:39 00025727029TRDU1 649 1.2540 XDUB 10:18:39 00025727028TRDU1 1,423 1.2540 XDUB 10:37:22 00025727602TRDU1 1,550 1.2560 XDUB 10:42:18 00025727660TRDU1 1,162 1.2520 XDUB 10:43:44 00025727765TRDU1 183 1.2520 XDUB 10:43:44 00025727764TRDU1 44 1.2520 XDUB 10:43:44 00025727761TRDU1 107 1.2520 XDUB 10:43:44 00025727759TRDU1 688 1.2520 XDUB 10:43:44 00025727757TRDU1 314 1.2520 XDUB 10:43:44 00025727756TRDU1 356 1.2520 XDUB 10:43:54 00025727769TRDU1 1,110 1.2520 XDUB 10:43:54 00025727768TRDU1 1,351 1.2520 XDUB 10:52:29 00025727882TRDU1 95 1.2520 XDUB 10:52:29 00025727881TRDU1 1,105 1.2520 XDUB 11:04:18 00025727999TRDU1 229 1.2520 XDUB 11:05:26 00025728021TRDU1 980 1.2520 XDUB 11:05:26 00025728020TRDU1 340 1.2520 XDUB 11:06:14 00025728037TRDU1 447 1.2520 XDUB 11:06:18 00025728039TRDU1 285 1.2500 XDUB 11:14:04 00025728181TRDU1 1,147 1.2500 XDUB 11:17:44 00025728198TRDU1 1,070 1.2500 XDUB 11:21:34 00025728217TRDU1 30 1.2500 XDUB 11:21:34 00025728216TRDU1 371 1.2500 XDUB 11:25:18 00025728239TRDU1 1,308 1.2500 XDUB 11:26:50 00025728261TRDU1 1,313 1.2500 XDUB 11:26:50 00025728260TRDU1 1,025 1.2520 XDUB 11:32:26 00025728341TRDU1 258 1.2520 XDUB 11:33:26 00025728351TRDU1 92 1.2500 XDUB 11:36:19 00025728379TRDU1 833 1.2500 XDUB 11:36:20 00025728380TRDU1 659 1.2500 XDUB 12:06:38 00025728734TRDU1 714 1.2500 XDUB 12:06:39 00025728736TRDU1 129 1.2500 XDUB 12:06:39 00025728735TRDU1 1,116 1.2500 XDUB 12:10:08 00025728787TRDU1 1,191 1.2500 XDUB 12:13:48 00025728831TRDU1 778 1.2500 XDUB 12:17:48 00025728878TRDU1 267 1.2500 XDUB 12:17:48 00025728877TRDU1 1,685 1.2500 XDUB 12:20:01 00025728889TRDU1 1,286 1.2500 XDUB 12:20:01 00025728888TRDU1 3,114 1.2500 XDUB 12:20:01 00025728887TRDU1 16 1.2440 XDUB 12:34:48 00025729224TRDU1 1,072 1.2460 XDUB 12:38:33 00025729286TRDU1 126 1.2440 XDUB 12:40:09 00025729300TRDU1 790 1.2440 XDUB 12:49:38 00025729500TRDU1 492 1.2440 XDUB 12:49:38 00025729499TRDU1 152 1.2440 XDUB 12:49:38 00025729498TRDU1 390 1.2440 XDUB 12:49:38 00025729497TRDU1 350 1.2440 XDUB 12:49:38 00025729496TRDU1 284 1.2440 XDUB 12:49:38 00025729495TRDU1 2,803 1.2440 XDUB 12:49:38 00025729493TRDU1 132 1.2440 XDUB 12:49:38 00025729491TRDU1 1,338 1.2440 XDUB 12:49:38 00025729489TRDU1 1,486 1.2400 XDUB 13:01:37 00025729660TRDU1 232 1.2360 XDUB 13:21:10 00025729942TRDU1 1,248 1.2360 XDUB 13:21:10 00025729941TRDU1 1,362 1.2420 XDUB 13:27:52 00025729988TRDU1 436 1.2460 XDUB 13:36:55 00025730060TRDU1 402 1.2460 XDUB 13:36:55 00025730059TRDU1 1 1.2480 XDUB 13:39:09 00025730066TRDU1 853 1.2480 XDUB 13:39:09 00025730065TRDU1 1,008 1.2480 XDUB 13:43:17 00025730088TRDU1 681 1.2500 XDUB 13:44:39 00025730096TRDU1 842 1.2500 XDUB 13:44:39 00025730095TRDU1 501 1.2500 XDUB 13:47:58 00025730126TRDU1 1,000 1.2500 XDUB 13:47:58 00025730125TRDU1 862 1.2440 XDUB 13:53:07 00025730170TRDU1 1,060 1.2440 XDUB 13:53:07 00025730169TRDU1 702 1.2500 XDUB 13:53:07 00025730168TRDU1 842 1.2500 XDUB 13:53:07 00025730167TRDU1 1,395 1.2440 XDUB 14:09:02 00025730371TRDU1 1,424 1.2440 XDUB 14:10:03 00025730379TRDU1 913 1.2420 XDUB 14:10:04 00025730380TRDU1 470 1.2460 XDUB 14:21:07 00025730511TRDU1 282 1.2460 XDUB 14:21:07 00025730510TRDU1 283 1.2460 XDUB 14:21:07 00025730509TRDU1 260 1.2460 XDUB 14:21:07 00025730508TRDU1 88 1.2460 XDUB 14:21:07 00025730507TRDU1 645 1.2460 XDUB 14:21:24 00025730517TRDU1 43 1.2460 XDUB 14:21:24 00025730516TRDU1 630 1.2460 XDUB 14:21:24 00025730515TRDU1 220 1.2460 XDUB 14:21:25 00025730518TRDU1 1,293 1.2420 XDUB 14:23:58 00025730538TRDU1 1,319 1.2420 XDUB 14:23:58 00025730537TRDU1 1,495 1.2420 XDUB 14:23:58 00025730536TRDU1 332 1.2440 XDUB 14:37:03 00025730840TRDU1 291 1.2440 XDUB 14:37:03 00025730839TRDU1 436 1.2440 XDUB 14:37:03 00025730838TRDU1 243 1.2440 XDUB 14:37:03 00025730837TRDU1 1,247 1.2420 XDUB 14:37:07 00025730841TRDU1 2,592 1.2440 XDUB 14:43:42 00025731065TRDU1 1,471 1.2440 XDUB 14:44:31 00025731082TRDU1 685 1.2440 XDUB 14:47:30 00025731176TRDU1 842 1.2440 XDUB 14:47:30 00025731175TRDU1 1,323 1.2440 XDUB 14:50:48 00025731219TRDU1 5,423 1.2420 XDUB 14:51:10 00025731231TRDU1 656 1.2360 XDUB 15:04:09 00025731397TRDU1 838 1.2360 XDUB 15:04:09 00025731396TRDU1 896 1.2320 XDUB 15:04:10 00025731398TRDU1 102 1.2340 XDUB 15:05:49 00025731411TRDU1 655 1.2340 XDUB 15:05:54 00025731414TRDU1 938 1.2320 XDUB 15:10:28 00025731495TRDU1 1,445 1.2340 XDUB 15:10:28 00025731494TRDU1 840 1.2340 XDUB 15:20:41 00025731865TRDU1 940 1.2340 XDUB 15:20:41 00025731864TRDU1 2,659 1.2340 XDUB 15:20:41 00025731863TRDU1 940 1.2340 XDUB 15:20:41 00025731862TRDU1 2,626 1.2340 XDUB 15:20:41 00025731861TRDU1 1,967 1.2340 XDUB 15:29:27 00025732047TRDU1 926 1.2420 XDUB 15:31:34 00025732098TRDU1 566 1.2420 XDUB 15:31:34 00025732097TRDU1 1,578 1.2420 XDUB 15:31:35 00025732099TRDU1 273 1.2480 XDUB 15:41:05 00025732270TRDU1 338 1.2500 XDUB 15:45:02 00025732322TRDU1 810 1.2500 XDUB 15:45:02 00025732321TRDU1 1,276 1.2500 XDUB 15:45:51 00025732329TRDU1 265 1.2500 XDUB 15:45:51 00025732328TRDU1 794 1.2480 XDUB 15:48:37 00025732385TRDU1 219 1.2480 XDUB 15:48:37 00025732384TRDU1 1 1.2520 XDUB 15:58:06 00025732566TRDU1 1,010 1.2520 XDUB 15:58:06 00025732565TRDU1 837 1.2520 XDUB 15:58:06 00025732564TRDU1 869 1.2520 XDUB 15:58:06 00025732563TRDU1 1,367 1.2520 XDUB 15:58:17 00025732568TRDU1 702 1.2580 XDUB 16:05:20 00025732703TRDU1 842 1.2580 XDUB 16:05:20 00025732702TRDU1 3,891 1.2580 XDUB 16:05:20 00025732701TRDU1 3,891 1.2580 XDUB 16:05:20 00025732700TRDU1 15 1.2580 XDUB 16:05:20 00025732699TRDU1 1,470 1.2540 XDUB 16:06:47 00025732746TRDU1 625 1.2540 XDUB 16:18:31 00025733069TRDU1 168 1.2540 XDUB 16:18:31 00025733068TRDU1 1,388 1.2520 XDUB 16:19:01 00025733091TRDU1 3,086 1.2520 XDUB 16:19:01 00025733090TRDU1 1,286 1.2520 XDUB 16:19:01 00025733088TRDU1 1,079 1.2520 XDUB 16:19:01 00025733086TRDU1 1,328 1.2520 XDUB 16:19:01 00025733084TRDU1 331 1.2520 XDUB 16:19:01 00025733083TRDU1 337 1.2520 XDUB 16:26:56 00025733380TRDU1 311 1.2520 XDUB 16:26:56 00025733379TRDU1 359 1.2520 XDUB 16:26:56 00025733378TRDU1 476 1.2520 XDUB 16:26:56 00025733377TRDU1 596 1.2520 XDUB 16:26:56 00025733376TRDU1 371 1.2520 XDUB 16:26:56 00025733375TRDU1 950 1.2520 XDUB 16:27:00 00025733383TRDU1

London Stock Exchange

Number of Shares Price per Share (GBP) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 2,900 1.0760 XLON 08:27:48 00025724775TRDU1 489 1.0760 XLON 08:27:49 00025724777TRDU1 225 1.0760 XLON 08:27:49 00025724776TRDU1 1,167 1.0760 XLON 08:27:59 00025724780TRDU1 2,025 1.0760 XLON 08:28:29 00025724788TRDU1 46 1.0760 XLON 08:28:29 00025724787TRDU1 39 1.0760 XLON 08:28:29 00025724786TRDU1 1,160 1.0760 XLON 08:28:29 00025724785TRDU1 1,623 1.0760 XLON 08:31:58 00025724807TRDU1 1,623 1.0720 XLON 08:31:58 00025724806TRDU1 430 1.0700 XLON 08:47:18 00025724967TRDU1 1,800 1.0700 XLON 08:56:47 00025725215TRDU1 1,193 1.0700 XLON 08:56:47 00025725214TRDU1 3,420 1.0700 XLON 08:56:47 00025725213TRDU1 34 1.0660 XLON 09:06:52 00025725613TRDU1 185 1.0660 XLON 09:06:52 00025725612TRDU1 236 1.0660 XLON 09:06:53 00025725615TRDU1 393 1.0660 XLON 09:06:55 00025725620TRDU1 701 1.0660 XLON 09:06:55 00025725619TRDU1 92 1.0660 XLON 09:06:55 00025725618TRDU1 594 1.0660 XLON 09:06:55 00025725617TRDU1 1,101 1.0660 XLON 09:06:55 00025725616TRDU1 1,029 1.0660 XLON 09:22:18 00025725916TRDU1 1,096 1.0640 XLON 09:23:57 00025725956TRDU1 368 1.0640 XLON 09:23:57 00025725955TRDU1 134 1.0640 XLON 09:23:57 00025725954TRDU1 264 1.0640 XLON 09:23:57 00025725953TRDU1 46 1.0640 XLON 09:23:57 00025725952TRDU1 302 1.0620 XLON 09:23:58 00025725957TRDU1 1,364 1.0620 XLON 09:23:59 00025725958TRDU1 520 1.0620 XLON 09:41:18 00025726198TRDU1 4,742 1.0620 XLON 10:06:02 00025726567TRDU1 787 1.0620 XLON 10:06:02 00025726566TRDU1 1,589 1.0620 XLON 10:07:25 00025726614TRDU1 330 1.0620 XLON 10:07:25 00025726613TRDU1 530 1.0600 XLON 10:14:04 00025726829TRDU1 87 1.0600 XLON 10:14:04 00025726827TRDU1 177 1.0580 XLON 10:14:06 00025726840TRDU1 82 1.0580 XLON 10:14:06 00025726839TRDU1 424 1.0580 XLON 10:14:06 00025726837TRDU1 676 1.0580 XLON 10:14:06 00025726836TRDU1 13 1.0580 XLON 10:14:06 00025726834TRDU1 51 1.0580 XLON 10:14:06 00025726833TRDU1 27 1.0580 XLON 10:14:06 00025726832TRDU1 56 1.0580 XLON 10:14:06 00025726831TRDU1 2,097 1.0580 XLON 10:14:14 00025726845TRDU1 444 1.0580 XLON 10:14:14 00025726844TRDU1 512 1.0580 XLON 10:14:14 00025726843TRDU1 313 1.0540 XLON 10:38:54 00025727634TRDU1 473 1.0540 XLON 10:38:54 00025727633TRDU1 1,127 1.0540 XLON 10:38:54 00025727632TRDU1 462 1.0520 XLON 10:43:44 00025727762TRDU1 907 1.0520 XLON 10:43:44 00025727760TRDU1 512 1.0520 XLON 10:43:44 00025727758TRDU1 500 1.0520 XLON 10:55:42 00025727951TRDU1 1,141 1.0520 XLON 10:58:24 00025727957TRDU1 259 1.0520 XLON 11:03:00 00025727984TRDU1 3,113 1.0500 XLON 11:03:28 00025727986TRDU1 1,581 1.0500 XLON 11:03:28 00025727985TRDU1 1,866 1.0500 XLON 11:25:20 00025728240TRDU1 1,768 1.0500 XLON 11:34:07 00025728356TRDU1 1,615 1.0480 XLON 11:38:39 00025728409TRDU1 4,409 1.0480 XLON 12:20:02 00025728893TRDU1 452 1.0480 XLON 12:20:02 00025728892TRDU1 945 1.0480 XLON 12:20:02 00025728891TRDU1 1,630 1.0480 XLON 12:20:02 00025728890TRDU1 1,886 1.0440 XLON 12:25:53 00025729002TRDU1 1,632 1.0440 XLON 12:37:01 00025729260TRDU1 736 1.0440 XLON 12:49:38 00025729494TRDU1 586 1.0440 XLON 12:49:38 00025729492TRDU1 251 1.0440 XLON 12:49:38 00025729490TRDU1 1,119 1.0440 XLON 12:52:32 00025729546TRDU1 500 1.0440 XLON 12:52:32 00025729545TRDU1 131 1.0440 XLON 13:00:28 00025729636TRDU1 488 1.0440 XLON 13:00:28 00025729635TRDU1 1,242 1.0440 XLON 13:00:28 00025729634TRDU1 1,572 1.0360 XLON 13:04:21 00025729695TRDU1 1,852 1.0360 XLON 13:21:58 00025729952TRDU1 395 1.0360 XLON 13:21:58 00025729951TRDU1 1,604 1.0340 XLON 13:24:58 00025729972TRDU1 1,579 1.0340 XLON 13:24:58 00025729971TRDU1 1,764 1.0400 XLON 13:30:35 00025729993TRDU1 1,213 1.0460 XLON 13:44:42 00025730099TRDU1 1,188 1.0460 XLON 13:44:42 00025730098TRDU1 1,290 1.0460 XLON 13:44:42 00025730097TRDU1 1,176 1.0460 XLON 14:00:05 00025730263TRDU1 604 1.0460 XLON 14:00:11 00025730264TRDU1 2,360 1.0440 XLON 14:16:10 00025730443TRDU1 3,660 1.0440 XLON 14:16:10 00025730442TRDU1 866 1.0420 XLON 14:24:02 00025730546TRDU1 1,815 1.0420 XLON 14:24:02 00025730545TRDU1 780 1.0420 XLON 14:24:02 00025730544TRDU1 1,935 1.0400 XLON 14:33:32 00025730823TRDU1 291 1.0420 XLON 14:44:10 00025731071TRDU1 1,616 1.0420 XLON 14:44:10 00025731070TRDU1 500 1.0420 XLON 14:46:08 00025731151TRDU1 745 1.0420 XLON 14:51:10 00025731235TRDU1 1,188 1.0420 XLON 14:51:10 00025731234TRDU1 1,354 1.0420 XLON 14:51:10 00025731233TRDU1 1,110 1.0420 XLON 14:51:10 00025731232TRDU1 520 1.0420 XLON 14:51:10 00025731230TRDU1 382 1.0400 XLON 14:51:11 00025731237TRDU1 1,597 1.0400 XLON 14:51:11 00025731236TRDU1 1,207 1.0400 XLON 14:51:13 00025731249TRDU1 325 1.0340 XLON 15:03:21 00025731391TRDU1 1,369 1.0360 XLON 15:14:54 00025731633TRDU1 1,071 1.0360 XLON 15:18:09 00025731737TRDU1 510 1.0360 XLON 15:18:09 00025731736TRDU1 2,748 1.0380 XLON 15:26:52 00025731986TRDU1 1,565 1.0380 XLON 15:26:52 00025731985TRDU1 4,065 1.0380 XLON 15:26:52 00025731984TRDU1 1,209 1.0460 XLON 15:35:39 00025732173TRDU1 844 1.0480 XLON 15:46:02 00025732334TRDU1 800 1.0480 XLON 15:51:02 00025732422TRDU1 1,749 1.0480 XLON 15:51:28 00025732436TRDU1 3,232 1.0500 XLON 15:58:18 00025732569TRDU1 825 1.0560 XLON 16:03:02 00025732641TRDU1 1,586 1.0560 XLON 16:05:25 00025732706TRDU1 4,659 1.0560 XLON 16:05:25 00025732705TRDU1 1,273 1.0560 XLON 16:05:25 00025732704TRDU1 1,660 1.0540 XLON 16:19:01 00025733089TRDU1 570 1.0540 XLON 16:19:01 00025733087TRDU1 1,052 1.0540 XLON 16:19:01 00025733085TRDU1 21 1.0540 XLON 16:19:02 00025733098TRDU1 14 1.0540 XLON 16:19:02 00025733097TRDU1 39 1.0540 XLON 16:19:02 00025733096TRDU1 114 1.0540 XLON 16:19:02 00025733095TRDU1 907 1.0540 XLON 16:19:02 00025733094TRDU1 221 1.0540 XLON 16:19:02 00025733093TRDU1 1,357 1.0540 XLON 16:19:02 00025733092TRDU1 136 1.0540 XLON 16:19:05 00025733104TRDU1 98 1.0540 XLON 16:19:05 00025733103TRDU1 147 1.0540 XLON 16:19:05 00025733102TRDU1 350 1.0540 XLON 16:19:05 00025733101TRDU1 159 1.0540 XLON 16:19:05 00025733100TRDU1 361 1.0540 XLON 16:19:05 00025733099TRDU1 505 1.0540 XLON 16:25:52 00025733329TRDU1 375 1.0540 XLON 16:26:24 00025733358TRDU1 450 1.0540 XLON 16:26:24 00025733357TRDU1 374 1.0540 XLON 16:26:59 00025733382TRDU1 449 1.0540 XLON 16:26:59 00025733381TRDU1 1 1.0540 XLON 16:27:49 00025733436TRDU1 63 1.0540 XLON 16:27:49 00025733435TRDU1 244 1.0540 XLON 16:27:49 00025733434TRDU1 120 1.0540 XLON 16:27:49 00025733433TRDU1 295 1.0540 XLON 16:27:49 00025733432TRDU1 466 1.0540 XLON 16:27:49 00025733431TRDU1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISIN: IE00BWY4ZF18 Category Code: POS TIDM: CRN LEI Code: 635400DPX6WP2KKDOA83 OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares Sequence No.: 138509 EQS News ID: 1272245 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1272245&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

January 25, 2022 02:00 ET (07:00 GMT)