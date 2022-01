The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.01.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.01.2022



ISIN Name

ES06828709K3 SACYR S.A. INH. -ANR-

DE000LB126Y8 LBBW STUFENZINS 19/22

CH0121960196 UBS AG JE 11-22 FLR MTN

CH0310175507 BASEL-STADT,KT. 16-22

DE000DDA0QT6 DZ BANK IS.C177 19/22

AT0000A1BMD5 ERSTE GP BNK 15-22 MTN

AT000B073762 S-WOHNBAUBANK 09-22 2

DE000LB13JR8 LBBW ZY STUFENZINS 20/22

DE000HLB4JR2 LB.HESS.-THR. 0513B/017

DE000DDA0WU2 DZ BANK IS.A1272

DE000HLB4VZ0 LB.HESS.-THR. IHS 19/22

