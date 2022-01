DGAP-News: Netfonds AG / Schlagwort(e): Personalie

Netfonds AG: Aufsichtsrat verlängert vorzeitig den Vertrag von IT-Vorstand Dietgar Völzke



25.01.2022 / 08:36

Hamburg, 25.01.2022- Der Aufsichtsrat der Netfonds AG hat mit gestrigem Datum beschlossen, das Mandat von Vorstandsmitglied und IT-Vorstand Dietgar Völzke vorzeitig bis zum 30. Juni 2025 zu verlängern. Die IT ist der maßgebliche Enabler für die digitale Transformation der Netfonds Gruppe hin zu einem Finanztechnologie-Unternehmen.



Dietgar Völzke hatte unlängst bei der IT-Auszeichnung "Deutschlands beste CIOs des Jahres 2021" in der Kategorie Mittelstand einen Platz unter den besten 20 Teilnehmern belegt. Die Jury bestehend aus Professoren sowie CIOs und CTOs bewerteten die Bereiche Entwicklung, Operations, Strategie, Security, Innovationen sowie Culture & Change im IT-Bereich.



"Die Erfolgsbilanz von Dietgar Völzke ist herausragend. Er hat bei der Umsetzung der Strategie hin zu einem plattformbasierten Finanztechnologie-Unternehmen eine außerordentliche Rolle verantwortet. Ich danke ihm im Namen des Aufsichtsrates für seinen bemerkenswerten Beitrag und sein großes Engagement für die Netfonds Gruppe. Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit", so Klaus Schwantge, Aufsichtsratsvorsitzender der Netfonds AG.



Kontakt

Aud Wiese

Investor Relations

Netfonds AG

Heidenkampsweg 73

20097 Hamburg



Tel.: +49 40 822 267 314

E-Mail: awiese@netfonds.de



Über die Netfonds Gruppe

Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.



