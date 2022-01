Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die Stimmung ist schlecht an den Aktienmärkten. Gestern stürzte der DAX zeitweise sogar unter die Marke von 15.000 Punkten. Heute könnte der DAX mit Gewinnen starten. In den USA rettete sich die Wall Street sogar noch ins Plus. Bei den Einzelwerten geht es heute um den Bitcoin, Amazon, IBM, BioNTech, Infineon, Delivery Hero, Sartorius, HelloFresh und Zalando. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.