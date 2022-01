Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Aussichten auf steigende Zinsen setzten die Aktienmärkte in der vergangenen Handelswoche weltweit unter Druck, so die Analysten der DekaBank.Neue Informationen aus den USA hätten gezeigt, dass die Inflationsentwicklung weiterhin angespannt bleibe und dass damit die US-Geldpolitik ihren Fuß langsam vom Gas nehmen werde. Insofern werde die Sitzung der US-Notenbank FED am Mittwoch mit Spannung erwartet. ...

