Der Heizölpreis in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist im Vergleich zum Vortag um durchschnittlich 0,1 Cent bzw. Rappen pro Liter gefallen. Saudi-Arabien will seine Rohölförderkapazitäten bis 2027 auf 13 Mio. B/T aufstocken. Der Irak gibt an im Januar durchschnittlich 3,2 Mio. B/T gefördert zu haben und diese Menge im Februar sogar auf 3,3 mio. B/T zu erhöhen. Preistreibende Neuigkeiten für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...