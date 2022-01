DGAP-Ad-hoc: Binect AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Prognoseänderung

Binect AG: VORLÄUFIGES UMSATZWACHSTUM 2021 MIT 11,3% UNTERHALB DER PROGNOSE; POSITIVE ENTWICKLUNG MIT BLICK AUF 2022



25.01.2022 / 09:43 CET/CEST

BINECT AG: VORLÄUFIGES UMSATZWACHSTUM 2021 MIT 11,3% UNTERHALB DER PROGNOSE; POSITIVE ENTWICKLUNG MIT BLICK AUF 2022 - Vorläufiges Umsatzwachstum um 11,3% auf EUR 10,1 Mio. (2020: EUR 9,1 Mio.) statt wie prognostiziert mind. 15% - Wachsendes Neugeschäft und Mengenwachstum seit Q4 2021 - Auftrag der Deutsche Post AG für neues Release der E-Postbusiness Box final erteilt Weiterstadt, 25.01.2022. Auf Basis vorläufiger und ungeprüfter Zahlen hat die Binect AG (ISIN: DE000A3H2135) 2021 ein Umsatzwachstum von 11,3% auf EUR 10,1 Mio. verzeichnet (2020: EUR 9,1 Mio.). Kurzfristig ausgebliebene oder verschobene Aufträge im Jahresendgeschäft waren ausschlaggebend dafür, dass das prognostizierte Wachstum von 15-20% unter dem Strich nicht erreicht werden konnte. Noch im November 2021 hatte Binect den umsatzstärksten Monat der Unternehmensgeschichte verzeichnet, und die starken Vorjahreszahlen für den Dezember sowie die Responserate auf aktuelle Vertriebskampagnen deuteten auf einen starken Schlussmonat hin. Doch insbesondere größere Aussendungen von Key Accounts wurden teilweise erst Ende Dezember storniert bzw. verschoben, so dass das Sendungsvolumen im letzten Monat des Jahres hinter den Erwartungen zurückblieb. Ergebnisseitig wird für das Gesamtjahr 2021 jedoch unverändert ein positives Konzernergebnis erwartet. Insgesamt sieht der Vorstand die Unternehmensentwicklung weiterhin positiv. Vor allem das strategische Geschäft mit den Binect-Standardprodukten konnte 2021 nach vorläufigen Zahlen erneut um knapp 30% zulegen. Vor dem Hintergrund permanent wechselnder Rahmenbedingungen im Zuge der andauernden Pandemie - gerade im dritten Quartal kam es zu einer Häufung Corona-bedingter Auftragsverschiebungen - ein erfreuliches Signal. Trotz des Rückschlags im Jahresendgeschäft, ist die Entwicklung der Neuaufträge sowie die des Versandvolumens seit dem vierten Quartal insgesamt klar aufwärtsgerichtet. Ein Trend, der sich auch zu Beginn des neuen Jahres fortsetzt: In den ersten Wochen des neuen Geschäftsjahres konnten mehr neue Mittelstandskunden als im Vorjahresmonat gewonnen werden, das Sendungsmengenwachstum ist deutlich positiv und zwei Großkunden haben wachsende Sendungsvolumina für 2022 angekündigt. Darüber hinaus wurde Anfang Januar der angekündigte Auftrag der Deutsche Post AG zur Weiterentwicklung der E-Postbusiness Box unterzeichnet. Im Sommer 2022 soll ein neues Release mit erweiterter Funktionalität auf den Markt kommen. Umfassende vorläufige Zahlen wird die Binect AG voraussichtlich am 10. März veröffentlichen, der testierte Jahresabschluss mit einer ausführlichen Prognose für das laufende Geschäftsjahr soll am 08. April erscheinen. Ansprechpartner für Presse- und Investorenanfragen Binect AG Dr. Frank Wermeyer

Vorstand

Brunnenweg 17

64331 Weiterstadt E-Mail: investoren@ binect.com Internet: www.binect.com Über die Binect AG Binect versteht sich als innovative Software- und Serviceplattform für die sichere und einfache Digitalisierung der gesamten geschäftlichen Dokumenten- und Beleglogistik. Ausgehend von dem Claim "Geschäftspost.Einfach.Digital." entwickelt und integriert die Binect-Gruppe digitale Bausteine und Lösungen für mittelständische Unternehmen sowie Behörden und andere Institutionen. Die Binect AG ist im Basic Board (Open Market) an der Frankfurter Börse notiert (Börsenkürzel: MA10; Wertpapierkennnummer: A3H213; ISIN: DE000A3H2135). 25.01.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

