Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Psychofalle Börse und neue Chancen bei Impfstoffaktien25.1.2022 - Der tägliche Börsen-Shot In der heutigen Folge "Alles auf Aktien" sprechen die Finanzjournalisten Anja Ettel und Holger Zschäpitz über eine kräftige Kurserholung an der Wall Street, Rekordumsätze bei Ark und gute Zahlen bei IBM. Außerdem geht es um Tesla, AirBnB, Netflix, Moderna, Biontech, Datadog, Atlassian, Splunk, Bitcoin, Delivery Hero, HelloFresh, Deutsche Bank, Valneva, Novavax, Curevac, Pfizer, GSK, Bayer, Basisinvestments: iShares Core MSCI World (WKN: A0HGV0), Vanguard ESG Global All Cap (WKN: A2QL8U), SPDR MSCI All Country World IMI (WKN: A1JJTD), Lyxor MSCI ACWI (WKN: LYX00C), iShares ...

Den vollständigen Artikel lesen ...