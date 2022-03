DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

LINDE - Der Dax-Konzern Linde hat das Neugeschäft in Russland gestoppt. Angesichts der aktuellen Lage werde die Entwicklung neuer Projekte ausgesetzt, schrieb Linde-CEO Sanjiv Lamba in einer persönlichen E-Mail an die Mitarbeiter, die dem Handelsblatt vorliegt. Der Konzern werde sich bei bestehenden Verträgen zudem ohne Ausnahme an die Sanktionen halten. (Handelsblatt)

KASPERSKY - Firmengründer Eugene Kaspersky wirft dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) einen "ungerechtfertigten Angriff" auf sein Unternehmen vor. Die Behörde hatte am Dienstag eine offizielle Warnung vor der Sicherheitssoftware des russischen Herstellers herausgegeben und darin aufgrund des Krieges in der Ukraine von einem "erheblichen Risiko eines erfolgreichen IT-Angriffs" geschrieben. Anwendern hatte das Amt empfohlen, Kaspersky-Software "durch alternative Produkte zu ersetzen". In einem offenen Brief ans BSI, der dem Spiegel vorab vorlag, schreibt Eugene Kaspersky, die Warnung sei "durch keine objektiven Beweise oder technischen Details gestützt". (Spiegel)

SPOTIFY - Der Audio-Streamingdienst Spotify wird neuer Hauptsponsor des FC Barcelona. Wie beide Parteien am Dienstagabend deutscher Zeit mitteilten, ziert das Logo des Dienstes ab der kommenden Saison die Trikots des Herren- und Frauenteams. Damit löst das schwedische Unternehmen den japanischen Internethändler Rakuten ab. Angelegt ist die Partnerschaft zunächst für vier Jahre bis zum Sommer 2026. Zudem soll das Barca-Stadion im Zuge des Deals den Namen "Spotify Camp Nou tragen. (FAZ)

APPLE/FOXCONN - Foxconn, der wichtigste Hersteller von iPhones für Apple, hat die Produktion im südchinesischen Shenzen zum Teil wieder aufgenommen. Das taiwanische Unternehmen, das unter dem Namen Hon Hai Precision Industry firmiert, erhielt nach eigener Auskunft die Erlaubnis zur Wiedereröffnung, nachdem es ein besonderes System eingeführt hatte, um Corona-Infektionen zu verhindern. Die Stadt Shenzen hatte Anfang der Woche einen einwöchigen Lockdown angekündigt, um den steigenden Covid-19-Infektionen in der Region zu begegnen. Der Lockdown hatte Besorgnis ausgelöst, dass die vom Halbleitermangel gebeutelte Elektronikwirtschaft auf neue Schwierigkeiten zusteuert. (FAZ)

