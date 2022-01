Der Goldpreis schlägt sich weiter wacker. Nachdem das Edelmetall in der vergangenen Woche über den hartnäckigen Widerstand bei 1.835 Dollar ausgebrochen ist, konnten die Bullen bislang jeden Versuch der Bären, den Goldpreis wieder in die Knie zu zwingen, abwehren. Doch aus fundamentaler Sicht dürfte die Stärke des Goldpreises in den vergangenen Handelstagen vor allem einen Grund haben: Angst.Angst, dass der Konflikt rund um die Ukraine eskaliert. Angst, dass die Aktienmärkte weiter einbrechen. Angst, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...