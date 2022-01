NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nel ASA von 13 auf 10 norwegische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Im Jahr 2021 hätten die höheren Preise für fossile Brennstoffe daran erinnert, dass der Übergang zu "grünem" Wasserstoff schneller wettbewerbsfähig werden könnte, als viele erwarten, schrieb Analyst Patrick Jones in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Dennoch könnte die niedrige Auslastung in der Branche die Margen der Wasserstoffhersteller aus Strom wie Nel weiter belasten./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2022 / 20:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2022 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NO0010081235

