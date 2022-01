NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC auf "Underweight" mit einem Kursziel von 48,70 Euro belassen. Nach einem Unternehmenskontakt gehe er davon aus, dass sich bei dem Dialyseanbieter die Trends aus dem dritten Quartal im Schlussviertel fortgesetzt haben, schrieb Analyst David Adlington in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Der Ausblick auf 2022 dürfte mit viel Unsicherheit behaftet sein und eine entsprechend große Prognosespanne zur Folge haben./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2022 / 20:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2022 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005785802

FRESENIUS MEDICAL CARE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de