Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Risikoaversion dominiert und der Rentenmarkt kann davon profitieren, obwohl es zuletzt in der Eurozone wieder vermehrt überzeugende Konjunkturdaten, so auch im Verarbeitenden Gewerbe gegeben hatte, die die EZB latent unter Druck halten, der FED doch schneller zu folgen als bisher avisiert, so die Analysten der Helaba. ...

