Linz (www.anleihencheck.de) - Der Schweizer Franken konnte in den letzten Wochen zum Euro deutlich aufwerten, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die im Jahr 2020 von der Schweizer Notenbank (SNB) verteidigte Marke bei EUR/CHF 1,0500 sei durchbrochen worden. Gründe dafür seien die lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) und eine erneute Corona-Welle, welche mit einer steigenden Risikoaversion am Markt einhergehe. Sorge würden auch die geopolitischen Spannungen zwischen Russland und der USA (EU/Nato) im Ukrainekonflikt bereiten. Aktuell handele EUR/CHF bei 1,0360. Die Schweizer Notenbank habe den CHF ganz genau im Visier. Im Dezember letzten Jahres habe die SNB mitgeteilt, dass der Schweizer Franken hoch bewertet sei. ...

