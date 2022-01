Hamburg (www.fondscheck.de) - Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH tritt dem Unterstützerkreis der Plattform BIS.on WMS bei, so die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das Wertpapiermanagementsystem wurde vom Frankfurter FinTech Dericon für die NORD/LB entwickelt, um deutsche Sparkassen bei der Digitalisierung aller Themen rund um das Produkt- und Vertriebsmanagement zu unterstützen. Mittlerweile nutzen bereits über 80 Institute das Angebot, welches die NORD/LB seit Anfang 2021 allen Sparkassen in Deutschland anbietet. Sparkassen profitieren im Wesentlichen durch freie Produktauswahl im Sinne ihrer Kunden, durch digitalisierte Regulatorik-Prozesse sowie durch eine umfassende Vertriebsunterstützung für Kundenberater. ...

