Frankfurt am Main (ots) -Attraktive Neuerungen, zahlreiche Leistungserweiterungen und erhöhte Entschädigungsgrenzen. Ab sofort bietet die neue Hausratversicherung von Helvetia Deutschland umfassende Sicherheit zum Wohlfühlen. Drei Schutzvarianten mit optionalen Bausteinen machen die Absicherung besonders flexibel.Wohn- und Freizeitvorlieben ändern sich. Hierzu zählen der anhaltende Fahrradboom und die Nachfrage nach Versicherungsprodukten mit Fokus auf Nachhaltigkeit. Die Unwetter im letzten Jahr haben gezeigt, wie wichtig eine Absicherung gegen wetterbedingte Schadenfälle ist. Im Rahmen der Strategie helvetia 20.25 hat Helvetia die Hausratversicherung überarbeitet und optimal an Kundenbedürfnisse angepasst.Mit den Schutzvarianten Grund-, Kompakt- und Komfortschutz bietet Helvetia für jeden Bedarf die richtige Absicherung: von der soliden Grundvorsorge bis zum komfortablen Rundum-Schutz. Neu ist der Kompaktschutz dazwischen.Die Verkaufszahlen für Fahrräder und E-Bikes sind stark gestiegen. Besonders attraktiv ist die neue passende Absicherung von Helvetia. Der Diebstahl von Fahrrädern, deren Anhänger sowie nicht versicherungspflichtiger Pedelecs sind im Komfortschutz bis 10.000 Euro und im Kompaktschutz bis 5.000 Euro bereits mitversichert.Optimale Absicherung im KomfortschutzIm Komfortschutz profitieren Kunden von mehr als 50 Leistungserweiterungen und deutlich angehobenen Entschädigungsgrenzen. Besonders hervorzuheben sind: Mitversicherung unbenannter Gefahren, Sturmschäden ohne Mindestwindstärke und das Eindringen von Niederschlägen durch Gebäudeöffnungen bis 2.500 Euro. Diebstahl durch Hausangestellte, von aufgegebenem Gepäck, sowie Taschendiebstahl sind bis 1.000 Euro enthalten. Cyber-Risiken, z. B. Phishing, Pharming, Skimming, Scheck-/Kreditkartenmissbrauch bis 5.000 Euro und eine Smart-Home-Deckung für Komponenten einer Smart-Home-Überwachung sind ebenfalls abgesichert.Neu ist, dass im Komfortschutz Tierschäden versichert sind, d. h. Schäden durch wildlebende Tiere bis 10.000 Euro und durch eigene Haustiere bis 2.000 Euro. Im Versicherungsfall werden bei Haustieren Tierarztkosten und Kosten für die Haustierunterbringung bis 1.000 Euro übernommen. Schäden aufgrund grober Fahrlässigkeit und eine Außenversicherung bis 100 % der Versicherungssumme sind enthalten. Ebenso mitversichert ist die Sportausrüstung außerhalb der Wohnung bis 15.000 Euro. Bei einem Hausratschaden über 5.000 Euro übernimmt Helvetia die Rückreisekosten bis zur Versicherungssumme sowie die Reiserücktrittskosten bis 5.000 Euro.Wertsachensind im Komfortschutz bis 100 % mitversichert, inklusive Sachen in Bankschließfächern. Abgerundet wird dies durch deutlich erhöhte Entschädigungen bei unverschlossenen Wertsachen: Bargeld 3.500 Euro, Urkunden und Wertpapiere 30.000 Euro, Schmuck, Münzen, Gold und Platin 50.000 Euro.Optionale BausteineZusätzlich kann der Versicherungsumfang mit optionalen Bausteinen nach individuellem Wunsch erweitert werden. Eine umfangreiche Absicherung bietet zusätzlich zum Komfortschutz der Baustein AllRisk mit einer Deckung für nahezu alle Schäden. Die Schutzvarianten Komfort und Kompakt können um die Bausteine Haus und Wohnen mit zahlreichen Assistance-Leistungen bei Notfällen zu Hause sowie um den Baustein Reisegepäck ergänzt werden. Versichert ist das Reisegepäck auf Reisen in Obhut von Beherbergungs- oder Reiseunternehmen bis 10.000 Euro. Helvetia leistet auch, wenn das Gepäck nicht rechtzeitig am Zielort ankommt oder Schlossänderungskosten anfallen.Bei allen Schutzvarianten können über den Baustein Gegenstandsversicherung maximal drei besonders wertvolle Gegenstände bis zu einem Wert von 100.000 Euro abgesichert werden. Dabei kann es sich um Schmuck, Kunst, Sportgeräte, Musikinstrumente oder Elektronikgeräte handeln. Für diese gilt dann eine AllRisk-Deckung. Bei Schmuck ist auch das Tragerisiko enthalten. Benötigt wird hierfür nur die Beschreibung des Gegenstands anhand der Modellbezeichnung und der ursprüngliche Wertnachweis.Dreifach-GarantieRundum-Schutz wird durch die Besitzstands-, Update- und Best-Leistungs-Garantie gewährleistet. Mit der Besitzstandsgarantie stellt Helvetia sicher, dass Versicherungsnehmer nach einem Wechsel mindestens genauso gut abgesichert sind wie zuvor. Die Helvetia Update-Garantie sorgt dafür, dass zukünftige prämienfreie Verbesserungen im Komfortschutz ebenfalls automatisch mitversichert sind. Im Rahmen der Best-Leistungs-Garantie reguliert Helvetia einen Schaden nach dem leistungsstärksten Tarif im Markt. Alle drei Garantien gewährt Helvetia bis zur vereinbarten Versicherungssumme. Ein weiterer Vorteil ist im Komfort- und Kompaktschutz die prämienfreie Konditionsdifferenzdeckung bis 12 Monate. Diese gilt auch für die Bausteine Gegenstandsversicherung, Reisegepäck und für den Einschluss weiterer ElementargefahrenFokus NachhaltigkeitIm Rahmen der Strategie helvetia 20.25 wurden bei der Entwicklung der neuen Hausratversicherung nachhaltige Leistungen besonders berücksichtigt. Helvetia ersetzt z.B. die Kosten für eine Reparatur, auch wenn diese nicht wirtschaftlich, aber aus Gründen der Nachhaltigkeit sinnvoll ist. So unterstützt Helvetia Kunden bei der Schonung von Ressourcen. Übernommen werden bis zu 60 % der Mehrkosten für die Wiederbeschaffung von nachhaltigen Gegenständen, aufbereiteten bzw. gebrauchten Möbeln und Haushaltsgeräten mit der höchsten Energieeffizienzklasse. Bei Verzicht auf Neukauf werden bis zu 80 % des Neuwerts der beschädigten Gegenstände erstattet. Mitversichert sind nachhaltige Geräte und Produkte wie mobile Solargeräte, Kleinwindanlagen/Windgeneratoren, Ladegeräte (Wallboxen) für Elektrofahrzeuge und Indoor-Gewächshäuser. Bei Hotelkosten verdoppelt sich die Erstattung pro Tag bei Unterbringung in einem als nachhaltig zertifizierten Hotel. Bei Rückreise- und Reiserücktrittskosten werden Fahrtmehrkosten für das nachhaltigste Reisemittel (niedrigster CO2-Ausstoß) gezahlt.Neben attraktiven Prämien bietet Helvetia Deutschland die Wahlmöglichkeit für verschiedene Selbstbehalte und einen Nachlass bei fünfjähriger Schadenfreiheit.Mehr Informationen unter:Webseite Helvetia.de Hausratversicherung (https://che01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.helvetia.com%2Fde%2Fweb%2Fde%2Fprivatkunden%2Fversicherungen%2Fhaus-und-wohnen%2Fhausratversicherung.html&data=04%7C01%7Cbirgit.fahling%40helvetia.de%7C77877612c72a4929b64408d9df50ec75%7C82bddc65975944b2af74ec76b2e6812a%7C0%7C0%7C637786360916261546%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7%2FdjNv0VMGkTex%2BGtaY2yelKmBCpiw7BpdoW3sVUEs4%3D&reserved=0)Pressekontakt:Helvetia VersicherungenKlaus MichlDirektion für DeutschlandAbteilung PresseBerliner Straße 56-5860311 Frankfurt a. M.T +49 (0)69 1332 - 245E-Mail: presse@helvetia.deOriginal-Content von: Helvetia Versicherungen Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/120985/5129740