Das amerikanische Sicherheitsunternehmen The Brink's Company (ISIN: US1096961040, NYSE: BCO) zahlt am 1. März 2022 eine Quartalsdividende von 0,20 US-Dollar an seine Investoren aus. Record date ist der 7. Februar 2022. Insgesamt werden auf das Jahr gerechnet somit weiterhin 0,80 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 69,11 US-Dollar (Stand: 24. Januar 2022) ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 1,16 Prozent. ...

