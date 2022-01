Die Gemengelage hat es in sich. Im Raum steht ein abrupter Kurswechsel in der US-Geldpolitik. Zuletzt wurden durch die US-Notenbank schnellere Zinserhöhungen und eine baldige Reduktion der Bilanz angedeutet. Dazu kommt die Sorge vor einem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine. Zwei Themen, die kurzfristig weiter für Verunsicherung sorgen dürften. Auch in diesem Umfeld stehen einige Small Caps besonders im Fokus - nicht ohne Grund. Was gibt es Neues bei den einzelnen Werten? Wo liegen mögliche ...

