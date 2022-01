Evotec Aktie - letztes Jahr eine Erfolgsgeschichte, in den letzten Wochen schwächelnd. Heute leichtes Minus auf 34,64 EUR (XETRA,10:43 Uhr). Weit weg von den 45,83 EUR im September.Evotec SE(ISIN: DE0005664809) liefert auf jeden Fall Futter für Perspektiven. Heute in Verbindung mit Boehringer Ingelheim. Nachdem man bereits letzte Woche eine neue Wirkstoffforschungs- und -entwicklungspartnerschaft mit Eli Lilly and Company im Bereich Stoffwechsel- und Nierenerkrankungen sowie Diabetes gemeldet hatte - mit einem Potenzialumsatzbeitrag von bis zu einer Milliarde EUR im Laufe der Jahre, kommt jetzt ...

