IBM meldet erste Quartalszahlen nach Spin-Off

Werbung



Die Quartalszahlen von IBM wurden gemeldet.



Gestern gab es ein kräftiges Beben an den Börsen (Im heutigen "HSBC Daily Trading" können Sie eine technische Analyse hierzu lesen) - und nebenbei hat IBM seine ersten Berichte nach dem größten Umbau des Konzerns gemeldet. Zur Erinnerung: IBM hat seine Infrastruktursparte unter dem Namen "Kyndryl" im September 2021 abgespalten.



Wie fielen die Zahlen des Computerherstellers aus? Zusammengefasst waren die Zahlen sehr gut. Hier sind die wichtigsten Q4-2021 Zahlen: Der Umsatz stieg verglichen zum Vorjahreszeitraum um 6,5% auf 16,7 Milliarden US-Dollar. Vor allem die Cloud- und Beratungssparte konnten starke Wachstumsschübe von jeweils 16% sowie 13,1% verzeichnen. Und der Nettogewinn? Stieg um 76% auf 2,33 Milliarden US-Dollar. Der Umbau zu einem digitalisierten Geschäft, nachdem die "harte" Sparte via Kyndryl abgespalten wurde, scheint also vorerst zu funktionieren. IBM möchte seitdem mehr auf Beratungs-, Analyse- und Clouddienste setzen.





Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?