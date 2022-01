Der Streamingdienst Peacock von NBC Universal ist am 25. Januar offiziell in Deutschland gestartet. Die Konkurrenz zu Netflix und Disney Plus wird dabei ein Teil von Sky. Die Inhalte sind werbefinanziert. Peacock ist ab dem 25. Januar 2022 Teil des Portfolios von Sky. Damit polstert Sky sein Inhalteangebot weiter auf. Sky-Kund:innen können Inhalte des neuen Angebots ohne Aufpreis konsumieren, jedoch werden sie, anders als bei Netflix und Disney Plus, von Werbung unterbrochen. Peacock: Streamingangebot als Add-on zu Sky-Abos Wie Sky und NBC Universal in ihrer gemeinsamen Ankündigung schreiben, ...

